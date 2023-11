Minério de ferro salta com especulação sobre resgate da Country Garden

O minério de ferro atingiu a cotação mais alta em sete meses depois que um suposto plano de resgate da Country Garden foi noticiado.

O governo em Pequim teria pedido à Ping An, uma das maiores seguradoras da China, que assumisse o controle acionário da incorporadora que virou o mais novo símbolo da crise imobiliária do país, segundo reportagem da Reuters. A seguradora negou.

Demanda por aço e minério de ferro

A prolongada crise imobiliária da China pesa sobre a demanda por aço para construção. A Country Garden já foi a maior incorporadora imobiliária do país antes de enfrentar problemas crescentes de endividamento que assolam todo o setor.

O minério chegou a ser cotado a US$ 125 a tonelada em Singapura nesta quarta-feira, 8, o preço mais alto desde o início de abril. A matéria-prima já acumula alta de 12% desde meados de outubro, e de 30% em relação à mínima de maio.

A China Mineral Resources, estatal criada para ajudar o setor siderúrgico chinês a negociar preço com gigantes do minério, como a Vale (VALE3), e investir em minas no exterior, disse que o preço atingiu níveis “irracionais” que estão prejudicando as usinas chinesas.