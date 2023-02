Minério atinge máxima de duas semanas com estímulo do BC chinês

A cotação do minério de ferro atingiu o nível mais alto em duas semanas depois que a China fez uma injeção de liquidez recorde no sistema financeiro.

A matéria-prima siderúrgica avançou até 1,9% em Singapura nesta sexta-feira, para US$ 126,95 a tonelada, a cotação mais alta desde 1º de fevereiro.

A medida do banco central chinês para apoiar o setor financeiro sinaliza sua disposição em manter juros estáveis em meio ao compromisso do governo de impulsionar o crescimento. A injeção de liquidez de curto prazo nesta sexta-feira segue medidas de estímulo de médio prazo no início da semana.

O estímulo monetário reforçou as apostas de que o apoio do governo à economia ajudará a aumentar a demanda por aço, usado na construção de imóveis e obras de infraestrutura. Há sinais de que o consumo de metais, do aço ao cobre, está se recuperando gradualmente depois do feriado do Ano Novo Lunar.

A produção diária de aço das principais usinas da China aumentou 3,8% no início de fevereiro em relação ao final de janeiro, para 2,06 milhões de toneladas, o nível mais alto em três meses, segundo dados da Associação de Ferro e Aço da China.

Os preços do minério de ferro podem subir no curto prazo, junto com os produtos siderúrgicos, à medida que os estímulos intensivos do governo aumentam as chances de uma recuperação econômica este ano, disse a Everbright Futures.

Os preços do vergalhão de aço e da bobina a quente também fecharam em alta em Xangai. O cobre caminha para o primeiro ganho semanal em cerca de um mês em Londres, com sinais de recuperação das compras chinesas.