Mineradora brasileira lidera ranking de empresas em crescimento da Bolsa do Canadá

Uma empresa brasileira lidera o ranking Venture 50 de 2023, que destaca as empresas de melhor desempenho do Canadá e do mundo que estão estimulando o crescimento nos seus respectivos setores: Sigma Lithium. A mineradora possui projetos em Minas Gerais e liderou a lista da TSX Venture Exchange (TSXV), uma das bolsas do Canadá com foco em empresas em crescimento. A brasileira teve crescimento de 250% na capitalização de mercado e um aumento de 193% no preço das suas ações.

A TSXV é administrada pelo TMX Group, que é também é responsável pela Toronto Stock Exchange (TSX), principal bolsa do Canadá.

As empresas da Venture 50 de 2023 apresentaram um retorno financeiro médio de 73% e registraram um aumento médio de capitalização de mercado de 145%. O desempenho foi especialmente forte entre as empresas de mineração e energia, que cresceram 174% e 89% respectivamente, comparado ao crescimento combinado de 34% entre outros setores.

“Através da TSXV, os investidores de todo o mundo podem conhecer empresas com modelo de negócios diferenciados e que estão em processo de crescimento especialmente no Brasil. O ranking apresenta destaques em todos os setores que mostram a importância do capital de risco independente das condições econômicas,” argumenta Guillaume Légaré, head do Brasil e América Latina da Bolsa de Valores de Toronto (TSX) e TSX Venture Exchange (TSXV).

Quem é a Sigma?

Sediada no Canadá, a Sigma Lithium é uma mineradora com gestão brasileira. A empresa nasceu com a missão de promover a eletrificação dos transportes.

Se principal projeto está em Minas Gerais: uma operação de mineração de lítio de rocha dura, componente das baterias dos veículos elétricos.

Batizado de Grota do Cirilo, o projeto promete gerar 500 empregos diretos e 6.000 indiretos na região, além de 888 milhões de reais em royalties pelos próximos 15 anos.

A empresa já investiu mais de R$ 2,3 bilhões no Brasil, mas esse aporte deve chegar a R$ 4,8 bilhões nos próximos anos, segundo a companhia.