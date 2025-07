Mills compra ativos da Next Rental em transação envolvendo R$ 180 mi e 210 funcionários

A Mills, companhia de locação de máquinas, anunciou a aquisição da operação de locação de equipamentos da Next Rental, subsidiária da Pesa, distribuidora da americana Caterpillar. A transação aconteceu por meio da subsidiária Mills Pesados e foi avaliada em R$ 180 milhões.

O negócio envolve a compra de 738 equipamentos e a transferência de cerca de 210 colaboradores para a Mills.

Com sede em Curitiba, Paraná, e filial em Betim, Minas Gerais, a Next Rental está em mais de 14 estados brasileiros, com forte atuação nos segmentos de construção civil, industrial, mineração, rodoviário, agrícola e florestal.

A aquisição expande a atuação da Mills no setor de locação de equipamentos pesados, além de ampliar seu portfólio de clientes e áreas de operação. Essa transação se alinha à estratégia de crescimento da Mills, que busca aumentar sua base instalada e consolidar sua posição de liderança no setor, segundo fato relevante.

A conclusão da transação depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e não requer deliberação da assembleia-geral da companhia.