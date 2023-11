Milei na Argentina, novo CEO na Open AI e juros da China: 3 assuntos que movem o mercado

A vitória de Javier Milei na disputa pela presidência da Argentina ganha destaque nos principais jornais do mundo. Entre economistas, segue a desconfiança sobre como Milei colocará em prática seus planos para tentar colocar o país de volta aos eixos da prosperidade.

Reação à vitória de Milei

As principais incertezas estão relacionadas ao projeto tido como um dos mais polêmicos de sua campanha: a dolarização da economia argentina e o fim de seu próprio Banco Central. Embora economistas considerem a dolarização uma alternativa no combate à inflação do país, que roda acima de 100% ao ano, a falta de dólares e o alto grau de exposição aos ciclos da economia americana são vistos como grandes desafios.

O governo de Milei ainda terá que lidar com uma forte oposição, dado que seu partido não conseguiu a maioria em cargos legislativos.

Apesar do cenário nebuloso na Argentina, que hoje comemora o Dia da Soberania Nacional, as primeiras repercussões no mercado são positivas. Nesta manhã, o ETF ARGT, formado por ações de empresas da Argentina, salta mais de 12% no pré-mercado americano. As reações no índice Merval, o principal da bolsa de Buenos Aires, no entanto, serão sentidas apenas amanhã, quando irá reabrir o mercado local.

No Brasil, haverá pregão normalmente nesta segunda-feira, 20, apesar do feriado estadual do Dia da Consciência Negra. A bolsa, vale lembrar, fecha apenas em feriados nacionais.

Microsoft em alta e mudanças na Open IA

Nos Estados Unidos, também são negociadas em alta no pré-mercado as ações da Microsoft. Os papéis da companhia saltam cerca de 2%, tendo como pano de fundo a chegada de Emmett Shear para assumir o cargo de CEO da Open IA, empresa por trás do Chat GPT e adquirida pela Microsoft. Sam Altman, que foi dispensado do cargo na sexta-feira, deverá integrar o time de desenvolvimento de novas tecnologias na na Open IA.

Juros da China

O Banco Popular da China manteve inalterada suas taxas de juros em decisão desta madrugada. A taxa preferencial de empréstimo de um ano, indexação para a maioria dos empréstimos às famílias e às empresas na China, ficou em 3,45%. Já a taxa de cinco anos se manteve em 4,2%. Em ciclo oposto aos dos principais bancos centrais do mundo, o da China segue do lado expansionista, chegando, neste ano, a realizar dois cortes de juros. A manutenção das taxas era esperada pelo mercado. Bolsas da Ásia fecharam em leve alta nesta madrugada, com a de Xangai subindo 0,46%.