Microsoft aumenta preços do Xbox em meio à guerra tarifária; veja valores

A Microsoft vai aumentar os preços de seus jogos, consoles e acessórios para Xbox, em um contexto de maior incerteza sobre como as atuais guerras comerciais podem impactar as cadeias de suprimentos na indústria de jogos.

Em comunicado nesta quinta-feira, 1, a Xbox disse que aumentará os preços nos EUA, Europa, Austrália e Reino Unido.

“Entendemos que essas mudanças são desafiadoras e foram feitas com muita consideração, dadas as condições de mercado e o aumento do custo de desenvolvimento”, escreveu o Xbox em um post de blog. A empresa não informou, no entanto, se os aumentos foram resultado direto das tarifas anunciadas por Donald Trump.

Durante sua teleconferência de resultados trimestrais na quarta-feira, a Microsoft afirmou que a incerteza tarifária levou a um estoque maior do que o normal entre os fabricantes de computadores. Ao longo dos anos, o Xbox tem tem apoiado sua produção no exterior, incluindo na China.

Nesta temporada de férias, o Xbox ajustará alguns dos preços de seus jogos originais de US$ 70 para US$ 80.

O console Series S de 512 GB da empresa custará US$ 380, um aumento de US$ 80. O console Series X, mais potente, será vendido por US$ 600, um aumento de US$ 100.

E alta não se limita apelas ao hardware e aos jogos. A linha de acessórios também teve aumentos, com o controle sem fio padrão do Xbox agora custando US$ 64,99, enquanto as edições coloridas e especiais podem passar de US$ 79,99. Já o headset sem fio da marca subiu para US$ 119,99, um acréscimo de US$ 10.

A decisão vem semanas após a Sony, fabricante do PlayStation, aumentar os preços do PlayStation 5 em vários mercados, sinal de que os fabricantes estão se preparando para custos de produção mais altos devido às tarifas.