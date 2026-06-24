Micron: por que o balanço de uma empresa pouco conhecida ganhou tanta importância

Um ano atrás, a Micron Technology era uma companhia com longa história e valor de mercado de US$ 136 bilhões, mas não dá para dizer que despertava grande interesse nos investidores. O cenário mudou radicalmente.

Com ações disparando 761% em 12 meses, a fabricante de chips de memória sediada em Boise, Idaho, atingiu valor de mercado de US$ 1,19 trilhão, superando Walmart e Intel. Sozinha, a Micron responde por quase um quinto da valorização de 7,6% do S&P 500 em 2026.

É nesse contexto que o mercado aguarda, com apreensão, a divulgação dos resultados do terceiro trimestre fiscal da companhia, encerrado em 31 de maio, após o fechamento dos mercados nesta quarta-feira.

Números extraordinários, expectativas ainda maiores

Os analistas projetam salto de lucro superior a 1.000% na comparação anual, com receita avançando quase 285%, para cerca de US$ 35,9 bilhões. As estimativas superam as projeções que a própria Micron havia dado ao mercado três meses atrás. Wall Street calcula que lucro ajustado por ação da Micron deve alcançar US$ 20,83, ante US$ 1,91 no mesmo período do ano anterior, uma multiplicação de quase dez vezes

Uma métrica especialmente monitorada é a margem bruta ajustada, projetada em 81%, um nível recorde histórico. O dado sinaliza o poder de precificação da empresa e o estágio do ciclo de estoque de memória.

Mas os números do trimestre já passado são, em certa medida, secundários. O que o mercado quer ouvir é o guidance para o quarto trimestre. Qualquer sinal de desaceleração no crescimento ou na rentabilidade pode ser suficiente para derrubar as ações.

A virada estrutural: de commodity cíclica ao coração da IA

Os chips de memória foram historicamente marcados por oscilações violentas de inventário e preço, impulsionadas pela demanda cíclica de eletrônicos de consumo. O ciclo atual é diferente, alimentado por centenas de bilhões de dólares em investimentos em data centers. As quatro maiores empresas de tecnologia — Alphabet, Microsoft, Amazon e Meta — planejam destinar até US$ 725 bilhões em despesas de capital em 2026, com compromissos ainda maiores para o ano seguinte, segundo a Bloomberg.

Analistas estimam que a demanda por chips de memória deverá superar a oferta pelos próximos dois anos. A escassez tem raízes no ciclo anterior. Quando o boom de investimento em IA começou, em 2024, Micron, SK Hynix e Samsung ainda se recuperavam de um dos piores ciclos de baixa de sua história. Avessas a novas apostas, as fabricantes optaram por não expandir capacidade de produção, uma decisão que hoje pesa sobre seus próprios clientes. Nenhuma nova capacidade relevante é esperada antes de aproximadamente um ano, com mais volume chegando apenas em 2028 e 2029.

O impacto já se estende para além dos data centers. A escassez pressiona preços de PCs, smartphones e consoles. Até a Apple, com todo o seu poder de barganha, deverá repassar aumentos ao consumidor por conta da falta de memória, segundo a Barron's.

"Precificada para a perfeição"

A ascensão meteórica das ações criou um paradoxo. Quanto mais a Micron sobe, maior a pressão sobre seus resultados e maior o risco de decepção.

"A Micron está assumindo uma dinâmica de mercado do tipo Nvidia", disse Kenny Polcari, estrategista-chefe de mercado da Slatestone Wealth, em entrevista à Reuters. "Quando uma ação está precificada para a perfeição, a perfeição passa a ser o requisito mínimo. Qualquer coisa abaixo disso, como guidance mais fraco, tendências de demanda em desaceleração, pressão sobre margens ou mesmo um tom cauteloso da gestão, pode desencadear uma correção significativa."

A tensão ficou evidente com a queda de 13% das ações da Micron nesta terça-feira, 23. Foi a maior baixa diária do papel em mais de um ano, arrastando o Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index para seu pior recuo desde 5 de junho. O gatilho foi um relatório da Coreia do Sul indicando que a rival SK Hynix está desacelerando a expansão da produção de chips de memória para IA. Na manhã desta quarta, os papéis operavam em alta de cerca de 4% no pré-mercado.

"Qualquer decepção com os resultados da Micron poderia reforçar a dinâmica de queda em cascata, mas um resultado limpo pode atrair compradores de volta ao setor", avaliou Joe Mazzola, estrategista de operações e derivativos do Charles Schwab, citado pela Bloomberg.

Valuation barato — mas o teto pode estar próximo

Apesar de toda a valorização, a Micron ainda negocia a menos de 10 vezes os lucros projetados para os próximos 12 meses — bem abaixo das 20,8 vezes do S&P 500 e das 24 vezes do Nasdaq 100. O desconto reflete a desconfiança histórica do mercado com empresas do setor de memória, conhecidas pela ciclicidade do negócio.

O ceticismo tem fundamento: o crescimento da receita deve desacelerar para 76% no ano fiscal de 2027 e apenas 8% em 2028. Ainda assim, 50 dos 55 analistas que cobrem o papel recomendam compra — e nenhum recomenda venda, segundo a Bloomberg. Por outro lado, as ações subiram tanto que os preços-alvo médios dos analistas, de US$ 1.153, implicavam, antes da queda de terça-feira, uma desvalorização de 5% nos próximos 12 meses.

"Há uma barra muito alta aqui", resumiu David Wagner, gestor de portfólio da Aptus Capital Advisors, citado pela Bloomberg. "Precisamos reconhecer o quanto de perfeição já está precificado nas ações."