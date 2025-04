Meta abre Threads para anúncios globalmente e pretende alcançar pelo menos 30 mercados

A Meta anunciou nesta quarta-feira, 23, que vai expandir o acesso de anunciantes ao Threads, sua rede social inspirada no X (antigo Twitter), oferecendo espaço publicitário para marcas em cerca de 30 países, incluindo os Estados Unidos.

A medida marca uma nova aposta da empresa para ampliar suas fontes de receita, segundo informações da Bloomberg.

Criado em meados de 2023 como uma alternativa à plataforma de Elon Musk, o Threads começou a testar anúncios em janeiro deste ano, inicialmente com um grupo seleto de marcas nos EUA e Japão. Na época, Adam Mosseri, responsável pelo Instagram e pelo Threads, descreveu a iniciativa como um experimento inicial antes da liberação mais ampla.

Com mais de 320 milhões de usuários ativos por mês e uma média de um milhão de novos cadastros diários, segundo Mark Zuckerberg, a plataforma tem mostrado crescimento constante.

A integração com o Instagram, que permite login com a mesma conta e promove postagens do Threads no feed, tem contribuído para sua popularidade — especialmente pelo ambiente livre de anúncios no início.

Expansão ou precaução?

A ampliação da publicidade no Threads acontece às vésperas da divulgação dos resultados financeiros do primeiro trimestre da Meta, marcada para 30 de abril.

Analistas devem observar de perto o desempenho do segmento de anúncios da empresa, especialmente em um cenário instável influenciado pela guerra tarifária iniciada pelo presidente Donald Trump, que tem impactado o comércio internacional e pressionado as ações do setor de tecnologia.

Responsável por plataformas como Instagram, Facebook e WhatsApp, a Meta obtém mais de 98% de sua receita com publicidade veiculada em seus aplicativos.