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Mesmo se juros não caírem, nosso lucro vai crescer, diz CEO da Movida

Locadora de veículos foca na redução de endividamento em ambiente de Selic ainda elevada

Gustavo Moscatelli, CEO da Movida: 'taxa de juros pode ser alavanca adicional de lucro'

Gustavo Moscatelli, CEO da Movida: 'taxa de juros pode ser alavanca adicional de lucro'

Mitchel Diniz
Mitchel Diniz

Editor de Invest

Publicado em 24 de março de 2026 às 05h00.

A Movida encerrou o ano de 2025 com uma dívida líquida de R$ 15 bilhões. É uma cifra pesada que ainda machuca o balanço da empresa, mas não impediu que a locadora de veículos tivesse um crescimento relevante de lucro no ano passado. O forte resultado das operações amorteceu o impacto do endividamento e a Movida conseguiu reduzir sua alavancagem para o menor nível em cinco anos. A companhia faz parte de um setor intensivo em capital e os juros altos da economia bateram diretamente na linha financeira, impedindo que o lucro fosse maior.

A redução de juros é importante para a Movida e o ciclo de alívio monetário começou mais morno do que o esperado. O Banco Central começou com um corte moderado, de 0,25 ponto percentual, enquanto observa os efeitos da Guerra no Oriente Médio na nossa inflação. O mercado já começa a revisar suas projeções para os juros no final do ano e, ainda que espere por mais cortes, não vê a Selic tão mais baixa quanto está hoje.

"A cada ponto percentual de redução da Selic, nosso lucro cresce 50%, comparado com o ano passado", explica Gustavo Moscatelli, CEO da Movida. Mas o executivo prefere não depender das decisões do BC. Para sentir menos o baque dos juros altos, a companhia conciliou disciplina financeira com ganho de eficiência operacional. Conseguiu elevar o preço médio das diárias sem perder volume, pelo contrário. "Tivemos 670 mil novos CPFs que nunca haviam usado o serviço da Movida", diz o executivo. A confiança no negócio se manteve com a virada do ano e a companhia soltou até um guidance para este primeiro trimestre, esperando um crescimento anual de lucro da ordem de 50%.

"A redução da taxa de juros pode ser uma alavanca adicional de melhoria do lucro e pode ser bastante expressiva", reconhece Moscatelli. "Mas mesmo se a gente não tiver essa redução durante o ano, o lucro da companhia vai ser muito superior ao do ano passado, por conta de todas as melhorias que implantamos e ganharam maturidade".

Nos últimos três anos, a Movida pisou no freio em expansão de negócios para focar no amadurecimento de investimentos já feitos. Em vez de abrir novas lojas e adicionar novos veículos à frota, a prioridade foi melhorar processos internos e serviços, para, por fim, melhorar a rentabilidade. Aos poucos, a ação foi recuperando a confiança do investidores, com casas como BTG Pactual, Itaú BBA e XP com recomendação de compra para MOVI3.

Este ano, a ação acumula valorização de 37,49% e de 187% no acumulado de 12 meses. "Preço da ação e valor de mercado da empresa são coisas que não estão ao nosso alcance. Mas a gente viu, sim, um reconhecimento do mercado como um todo, do sell side e dos próprios investidores. Por mais que as últimas semanas todo mundo tenha sofrido um pouco, com a questão geopolítica, nossa valorização continua acima de 20% no ano. O reconhecimento vem à medida que a gente entrega resultado consistente", diz o CEO.

Movida em 2025

A Movida fechou o quarto trimestre de 2025 com lucro líquido de R$ 102 milhões, alta de 64,5% na comparação anual, mas ainda sob forte pressão do resultado financeiro. Os resultados operacionais da locadora de veículos foram os melhores em anos e a alavancagem caiu para o menor nível desde 2021. A linha final do balanço, porém, poderia ser maior, não fosse o custo da dívida em um ambiente de juros elevados,

No trimestre, o EBIT, resultado operacional sem considerar depreciações, somou R$ 851 milhões. O resultado financeiro, por outro lado, foi negativo em R$ 764 milhões. A receita líquida consolidada atingiu R$ 3,659 bilhões no quarto trimestre, alta de 12,6%, enquanto o EBITDA cresceu 19,8%, para R$ 1,49 bilhão, com avanço de margem.

No aluguel de carros (RAC), a receita chegou a R$ 969 milhões, alta de 19,8%, com EBITDA de R$ 649 milhões e margem de 67%. O desempenho reflete a recomposição de tarifas, com a diária média subindo 6,6% para R$ 161, e o avanço de 12,3% no volume de locações (6,689 milhões).

Já na gestão e terceirização de frotas (GTF), segmento mais previsível e rentável, a receita somou R$ 1,08 bilhão, alta de 14,9%, com EBITDA de R$ 812 milhões e margem próxima de 75%. O segmento foi sustentado por renovações de contratos com maior retorno (yield) e duração.

O CAPEX líquido caiu 21,8% em 2025, para R$ 3,7 bilhões, refletindo menor expansão, especialmente no GTF, e maior controle na renovação da frota. A empresa encerrou o ano com 275 mil carros, alta modesta de 2,4%. O fluxo de caixa livre antes de juros ficou positivo em R$ 786,9 milhões, revertendo o resultado negativo do ano anterior.

"Não temos, este ano, um plano de crescimento de frota. Faremos melhorias operacionais que vão continuar melhorando a receita. Mas, a geração de caixa vai continuar sendo destinada para a redução do endividamento e da alavancagem da companhia. Esse continua sendo o foco para o ano de 2026", diz Moscatelli.

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