Mesmo com a Tesla registrando números abaixo do esperado pelo mercado, Elon Musk continua ganhando muito dinheiro e segue na liderança, com folga, dos homens mais ricos do mundo. Somente nesta quarta-feira o CEO da montadora de carros elétricos aumentou sua fortuna em US$ 9,6 bilhões de dólares. Ao todo, segundo o índice de bilionários da Bloomberg, o patrimônio do sul-africano é avaliado em US$ 310 bilhões. O segundo colocado, Jeff Bezos, tem "apenas" US$ 202 bilhões.

Isso vem na esteira de uma surpreendente valorização das ações da Tesla. Nos últimos cinco dias a ação subiu quase 6%. E por que isso vem acontecendo?

Primeiro, o mercado financeiro parece ter se acalmado depois que o presidente Trump afastou, por ora, a possibilidade de demitir o presidente do Fed, Jerome Powell. O republicano quer um corte mais rápido nos juros e já cobrou publicamente o dirigente do Fed por isso. Investidores temiam que a pressão aumentasse. Além disso, a questão tarifária, principalmente entre China e EUA, está na mesa e preocupa os mercados globais.

Outro ponto, o próprio Elon Musk, que já criticou as tarifas praticadas pelo governo Trump, já disse que irá focar mais sua atenção à Tesla e, com isso, passar menos tempo na administração Trump. Hoje, o bilionário lidera o DOGE, departamento que visa cortar gastos públicos e estimular a eficiência governamental.

Balanço da Tesla

O lucro da Tesla registrou uma queda de 71% em relação ao mesmo período de 2024, para US$ 409 milhões, enquanto a receita da companhia caiu 9%, para US$ 19,33 bilhões entre janeiro e março, ante US$ 21,3 bilhões do mesmo período do ano anterior.

O lucro por ação ajustado ficou em US$ 0,27, significativamente inferior aos US$ 0,44 projetados. A produção total da Tesla diminuiu 16% no primeiro trimestre, na comparação anual, para 362,6 mil veículos.

As entregas recuaram 13%, para 336,7 mil unidades. As despesas operacionais subiram 9% no primeiro trimestre, para US$ 2,75 bilhões.

Em teleconferência após a divulgação dos resultados, Musk disse que continuará a dedicar um ou dois dias por semana a questões governamentais “pelo tempo que o presidente Trump quiser”.