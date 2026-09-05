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Mercedes-Benz recomprará US$ 1,2 bi em ações enquanto vendas caem na China

Montadora alemã de início a um novo programa de recompra após operação de 2 bilhões de euros

Mercedes-Benz: companhia amplia programa de retorno de capital aos acionistas (Matthias Balk/picture alliance /Getty Images)

Mercedes-Benz: companhia amplia programa de retorno de capital aos acionistas (Matthias Balk/picture alliance /Getty Images)

Ana Luiza Serrão
Ana Luiza Serrão

Repórter de Invest

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 09h04.

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A Mercedes-Benz está recomprando até 1 bilhão de euros, ou US$ 1,2 bilhão, em ações próprias a partir desta semana, ampliando o programa de retorno de capital aos acionistas em um momento de pressão sobre as vendas na China.

O conselho de supervisão da montadora alemã aprovou o novo programa, que começou nesta terça-feira, 1º de setembro, e deve ser concluído até 6 de abril, conforme informou a companhia. As ações adquiridas serão posteriormente canceladas.

A operação já havia sido sinalizada pela Mercedes quando a empresa divulgou os resultados do segundo trimestre, em julho. O novo programa vem depois de uma recompra de € 2 bilhões concluída pela companhia no início deste ano.

Pressão sobre os resultados

A decisão ocorre enquanto a Mercedes tenta conciliar a remuneração dos acionistas com os investimentos necessários em veículos elétricos e software. A competição tem se intensificado, especialmente no mercado chinês, onde as vendas da companhia vêm perdendo força.

No segundo trimestre, a divisão de automóveis da Mercedes registrou retorno ajustado sobre as vendas de 4%, abaixo das ambições da empresa. Diante do cenário, a montadora vem adotando medidas para reduzir custos e diminuir sua capacidade de produção.

Ao mesmo tempo, o CEO Ola Källenius conduz uma ofensiva de produtos, que inclui o novo sedã CLA e o SUV elétrico GLC, segundo informações divulgadas pela agência de notícias americana Bloomberg.

As ações da Mercedes (MBGn) encerraram a última sessão da semana, nesta sexta, 4, em alta de 1,17%, na bolsa de Frankfurt, na Alemanha. No acumulado do ano, porém, o papel registra queda de quase 16%. 

Como funcionará a recompra

A recompra será executada por meio de um banco independente, e o programa poderá ser suspenso durante dois períodos de programas separados de compra de ações destinados a funcionários, previstos para novembro e março.

Com o cancelamento dos papéis recomprados, a operação reduz a quantidade de ações em circulação, ampliando potencialmente a participação relativa dos acionistas que permanecerem com seus papéis.

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