Mercados reduzem ganhos após Israel acusar Irã de violar cessar-fogo

Os mercados internacionais reduziram os ganhos na manhã desta terça-feira, 24, após Israel prometer retaliar um ataque de mísseis disparado pelo Irã, horas depois do anúncio de um cessar-fogo entre os dois países.

O petróleo Brent chegou a recuar até 5,6% após o anúncio da trégua, mas reduziu as perdas e passou a ser negociado perto de US$ 70 o barril, após ter sido negociado próximo de US$ 80 nas últimas semanas. Já os futuros do S&P 500 subiam 0,7%, depois de avançarem mais de 1% mais cedo, em mais um dia de forte volatilidade nos mercados.

Durante a madrugada, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o cessar-fogo entre Irã e Israel estava em vigor. Em publicação na rede Truth Social, Trump pediu publicamente que a trégua não fosse violada.

O anúncio do presidente americano foi seguido pela confirmação do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, de que Israel concordava com a trégua. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, também afirmou que o país interromperia os ataques, desde que Israel fizesse o mesmo.

Por volta das 6h do horário de Brasília, no entanto, o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou que ordenou ataques militares contra Teerã após o que classificou como uma violação do cessar-fogo por parte do Irã. Segundo Katz, mísseis foram disparados contra Israel poucas horas depois do anúncio de Trump.

O Irã, por sua vez, negou qualquer ataque e afirmou que não houve lançamento de mísseis nas últimas horas, de acordo com a agência estatal Nour News. A escalada coloca em dúvida a eficácia da trégua firmada para encerrar os 12 dias de conflito.

Ásia fecha em alta

Antes de Israel acusar o Irã de violar o cessar-fogo anunciado, os mercados asiáticos fecharam o dia em terreno positivo. O Nikkei 225, índice de referência do Japão, subiu 1,17%, enquanto o Topix registrou alta de 0,75%. Na Coreia do Sul, o Kospi disparou 2,71%.

Na China, o movimento também foi de valorização. Em Hong Kong, o Hang Seng teve alta de 1,91%. Já o CSI 300, que reúne as principais empresas das bolsas de Shenzhen e Xangai, subiu 1,13%.

Na Austrália, a bolsa terminou o dia com ganhos de 1%.

Mercados europeus

Na Europa, o sentimento de alívio com a notícia do cessar-fogo marcou o início do pregão. Vinte minutos após a abertura dos mercados, o índice regional Stoxx 600 registrava alta de 1,2%, impulsionado por ações do setor de lazer e turismo.

Por volta das 5h40 (horário de Brasília), o índice alemão DAX subia 1,91%; o francês CAC 40 tinha alta de 1,22%; e o britânico FTSE 100 registrava ganhos de 0,31%.

Entre os destaques, estão as ações da companhia aérea EasyJet (+6,5%), da rede de hotéis InterContinental Hotels (+3,3%) e da empresa de cruzeiros Carnival (+5,9%).

Em contrapartida, os papeis de empresas do setor de defesa registravam queda. As alemãs Hensoldt, Rheinmetall e Renk registravam perdas de 4,1%, 3,9% e 3,5%, respectivamente.

Nos Estados Unidos, os contratos futuros também estavam no positivo. Às 5h40, os futuros do Dow Jones subiam 0,7%; os do Nasdaq 100 registravam alta de 1,08%; e os do S&P 500 tinham valorização de 0,82%.