Mercados operam sem direção única à espera do Fed e sob tensão no Oriente Médio

Os mercados internacionais operam sem direção única nesta quarta-feira, 18, em meio à escalada das tensões no Oriente Médio e à expectativa pela decisão de juros do Federal Reserve (Fed), nos Estados Unidos.

Na Ásia, as bolsas fecharam mistas. O Nikkei, em Tóquio, subiu 0,9%, enquanto o Kospi, em Seul, avançou 0,74%. Já a bolsa de Hong Kong teve queda de 1,12%, pressionada pelas preocupações geopolíticas, e o índice australiano ASX 200 recuou 0,12%. Na China, o CSI 300 fechou com alta tímida de 0,12%.

O mercado asiático foi impactado pelo aumento das tensões entre Israel e Irã, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exigir a “rendição incondicional” do Irã e, segundo a NBC News, avaliar a possibilidade de um ataque militar ao país. A escalada no conflito começou na sexta-feira, com um ataque surpresa de Israel contra instalações militares e nucleares iranianas.

Além da tensão geopolítica, dados econômicos no Japão também entraram no radar. As exportações japonesas caíram 1,7% em maio, uma retração menor do que a esperada, de 3,8%, segundo a Reuters. O dado reforça o sinal do Banco do Japão, que na véspera alertou para uma possível desaceleração da atividade econômica nos próximos meses.

Bolsas europeias

Na Europa, os mercados abriram de forma cautelosa. Por volta das 6h (horário de Brasília), o índice europeu Stoxx 600 operava próximo da estabilidade, com leve alta de 0,01%. O DAX, da Alemanha, subia 0,05%, o FTSE 100, de Londres, avançava 0,23% e o CAC 40, de Paris, tinha alta de 0,24%.

O alívio parcial veio com a inflação do Reino Unido, que recuou para 3,4% em maio, em linha com as expectativas, após ter surpreendido para cima no mês anterior.

Na Suécia, o banco central cortou a taxa de juros em 0,25 ponto percentual, para 2%, diante de uma inflação mais controlada (de 2,3% em maio), mas alertou para riscos geopolíticos, principalmente relacionados ao conflito no Oriente Médio.

Estados Unidos

Em Wall Street, os futuros operam em leve alta enquanto os investidores aguardam a decisão do Fed, que será anunciada nesta tarde. Às 6h, os contratos do S&P 500 subiam 0,25%, os do Nasdaq avançavam 0,32% e os futuros do Dow Jones tinham alta de 0,13%.

Na véspera, os principais índices de Nova York fecharam em queda: Dow Jones recuou 0,70%, S&P 500 caiu 0,84% e Nasdaq perdeu 0,91%, pressionados pela disparada dos preços do petróleo e pela preocupação com os rumos do conflito Israel-Irã.

Além da decisão de juros, os investidores acompanham nesta quarta-feira dados de mercado imobiliário e pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA. O mercado americano não abrirá na quinta-feira, devido ao feriado de Juneteenth.