Mercados operam cautelosos com PIB do Reino Unido acima do previsto e PPI dos EUA no radar

Os mercados internacionais operam sem direção única nesta quinta-feira, 14, em meio à divulgação de indicadores econômicos na Europa e à expectativa por novos sinais de política monetária nos Estados Unidos.

Por volta das 5h50 (horário de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 subia 0,24%. O DAX, da Alemanha, avançava 0,16%, enquanto o CAC 40, da França, ganhava 0,29%. Já o FTSE 100, do Reino Unido, recuava 0,05%. Nos EUA, os futuros do Dow Jones operavam estáveis, enquanto os do S&P 500 e do Nasdaq 100 caíam 0,06% e 0,09%, respectivamente.

O foco europeu nesta manhã está no PIB britânico, que cresceu 0,3% no segundo trimestre, acima da expectativa de 0,1% apontada por economistas consultados pela Reuters e pelo Banco da Inglaterra. No comparativo mensal, a economia do país avançou 0,4% em junho, após contração de 0,1% em maio, sem dissipar o impacto das tarifas dos EUA e da incerteza nos negócios.

Para George Brown, economista sênior da Schroders, em entrevista à CNBC, a desaceleração recente refletiu a queda na produção industrial após um período de antecipação de exportações no primeiro trimestre.

“Esse efeito deve diminuir no terceiro trimestre, mesmo diante de um cenário global de comércio mais difícil. Ainda assim, um mercado de trabalho mais fraco e restrições de capacidade devem conter expectativas de forte recuperação”, afirmou.

Mercados asiáticos

Na Ásia, os mercados encerraram o dia mistos. O índice Nikkei 225, do Japão, caiu 1,45%, revertendo ganhos das últimas duas sessões, com quedas da fabricante de semicondutores Socionext (-8,39%); da empresa de engenharia pesada Mitsubishi Heavy Industries (-5,69%); e da fabricante de equipamentos de transporte Kawasaki Heavy Industries (-5,31%).

Na Austrália, o índice S&P/ASX 200 avançou 0,53%, impulsionado pela divulgação do relatório de empregos de julho. O país criou 24.500 vagas, das quais 60.500 são em tempo integral, fez a taxa de desemprego cair para 4,2%, e elevou a participação feminina a níveis recordes.

Na China, o índice CSI 300, que reúne as principais ações listadas nas bolsas de Xangai e Shenzhen, fechou estável. Já em Hong Kong, o Hang Seng recuou 0,37%.

O Kospi e o Kosdaq, na Coreia do Sul, encerraram próximos da estabilidade; na Índia, o Nifty 50 subia 0,12% e o Sensex ganhava 0,11%.

Dólar e commodities

No mercado de moedas, o dólar caía frente a uma cesta de pares, diante da expectativa quase certa de que o Federal Reserve cortará juros em setembro.

As apostas de um corte maior, de 0,5 ponto percentual, subiram de zero para 7% na semana, segundo dados do CME FedWatch, do CME Group. De acordo com a Reuters, o movimento impulsionou o bitcoin a um recorde histórico de 124.480 dólares e 82 centavos, enquanto o ether se aproximava de sua máxima de novembro de 2021.

Nas commodities, o ouro avançava cerca de 0,1%, chegando a US$ 3.357,65 por onça. O petróleo também opera em leve alta: o Brent sobe 0,43% (US$ 0,28), para US$ 65,91 por barril, enquanto o WTI avança 0,37% (US$ 0,23), para US$ 62,89.

Os investidores aguardam, nos EUA, a divulgação do índice de preços ao produtor (PPI) de julho e dos pedidos semanais de seguro-desemprego às 9h30 (horário de Brasília). Além disso, estão de olho na cúpula marcada para sexta-feira entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, que discutirá a guerra na Ucrânia.