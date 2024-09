Mercados na Ásia fecham em forte queda nesta quarta-feira

O mercado no Japão fechou tenso nesta quarta-feira, 4. O índice Nikkei caiu 4,24%, enquanto o Topix perdeu 3,65%. Foram os piores resultados para os dois desde o colapso de 5 de agosto.

As ações relacionadas a semicondutores tiveram baixas pesadas, como Renesas Electronics (-8,5%), Tokyo Electron (-8,55%) e Advantest (-7,74%).

O Softbank, que é dono do designer de chips Arm, caiu 7,73%. A Arm projeta chips para a Nvidia.

Exportadores passaram a se preocupar depois que o iene saltou cerca de 1% em relação ao dólar, estimulando preocupações sobre seus lucros. Os bancos também enfrentaram pressão depois que os rendimentos do Tesouro de longo prazo caíram após projeções de que o Federal Reserve cortará as taxas de juros já neste mês para evitar uma recessão na economia dos EUA, segundo a CNBC.

A quarta-feira não foi só de perdas no Japão. O Kospi da Coreia do Sul perdeu 3,15%, enquanto o Kosdaq caiu 3,76%.

As gigantes de chips Samsung Electronics e SK Hynix — ambas fornecedoras da Nvidia — perderam 3,31% e 8,02%, respectivamente.

Mas quem liderou as perdas na região foi Taiwan, com a bolsa local desabando 4,52%, puxada pela ​​Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (a maior fabricante de semicondutores do planeta) caindo 5,21% e Hon Hai Precision Industry— conhecida internacionalmente como Foxconn, que produz para a Apple — perdendo 3,51%. O índice Taiwan Weighted Index chegou a tombar até 5,29% no início do pregão.

O S&P/ASX 200 da Austrália perdeu 1,88%, principalmente arrastado por uma fraqueza nos preços do petróleo.

Nos EUA, a gigante Nvidia perdeu mais de 9% no pregão regular, arrastando rivais com ela, como Intel e AMD.

O VanEck Semiconductor ETF (SMH), um índice que rastreia ações de semicondutores, caiu 7,5%, seu pior dia desde março de 2020, logo no início da pandemia.