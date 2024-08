Mercados na Ásia fecham a semana em 'calma' após segunda-feira turbulenta

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam em alta nesta sexta-feira, acompanhando ganhos em Wall Street depois que novos dados do mercado de trabalho aumentaram a confiança dos investidores na economia dos EUA e aliviaram as preocupações com a recessão após uma forte instabilidade início da semana, segundo a CNBC.

O S&P/ASX 200 da Austrália subiu 1,25%. O Nikkei 225, depois de quase derreter na segunda-feira, cresceu 0,56%.

Já o Kospi da Coreia do Sul ganhou 1,24%. O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 1,42%. Já o CSI 300 da China continental caiu 0,34%.

O que aconteceu nesta semana?

No início desta semana, as ações e moedas globais despencaram depois que os dados de emprego dos EUA renovaram os temores de recessão e os investidores começaram a desfazer seus "carry trades" de ienes.

Ao longo da semana, os principais índices "voltaram à rota".

Durante a noite nos EUA, o S&P 500 avançou 2,3%, e registrou seu melhor dia desde novembro de 2022. O Dow Jones Industrial Average subiu 1,76%. O Nasdaq cresceu 2,87%.

O que os investidores analisam agora?

Os investidores estão analisando o índice de preços ao consumidor e o índice de preços ao produtor da China para julho. O primeiro subiu 0,5% ano a ano, superando as estimativas da Reuters de um aumento de 0,3%. Já o índice de preços ao produtor para julho caiu 0,8% em relação ao ano anterior. Isso foi um pouco menos do que o declínio previsto de 0,9%.

Nos EUA, os pedidos iniciais de seguro-desemprego totalizaram menos do que o previsto na semana passada, contrariando outras indicações de um mercado de trabalho enfraquecido. Eles chegaram a 233.000 na semana passada, uma queda de 17.000 em relação à semana anterior e abaixo da estimativa do Dow Jones de 240.000, informou o Departamento do Trabalho na quinta-feira, oferecendo aos mercados algum alívio em meio a sinais de que o crescimento do emprego está desacelerando.