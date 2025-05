Mercados internacionais sobem forte após Justiça dos EUA barrar tarifas de Trump

Os mercados internacionais operam em alta nesta manhã de quinta-feira, 29, impulsionados por dois fatores principais: a decisão da Justiça dos Estados Unidos de barrar as tarifas “recíprocas” do presidente Donald Trump e o corte de juros promovido pelo Banco da Coreia do Sul. Investidores também repercutem os resultados robustos da Nvidia, que seguem impulsionando ações do setor de tecnologia.

Na Ásia, as bolsas encerraram o dia majoritariamente em território positivo. O índice Kospi, da Coreia do Sul, avançou 1,89%, após o banco central do país cortar a taxa de juros de 2,75% para 2,5% — o menor nível desde agosto de 2022. Foi o quarto corte consecutivo na atual trajetória de afrouxamento monetário, em meio a instabilidades políticas internas e pressões externas relacionadas às tarifas dos EUA. O Kosdaq, voltado para empresas de menor capitalização, subiu 1,03%.

No Japão, o Nikkei 225 teve alta de 1,88%, enquanto o Topix ganhou 1,53%. Em Hong Kong, o Hang Seng subiu 1,06%, e o CSI 300, que reúne as maiores ações listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,6%. Na Austrália, o S&P/ASX 200 teve alta mais modesta, de 0,15%. Os índices da Índia operaram estáveis.

Europa e EUA

Na Europa, os mercados também reagem de forma positiva à decisão da Corte de Comércio Internacional dos EUA, que considerou ilegais as tarifas impostas por Trump em abril. Por volta das 5h40 (horário de Brasília), o índice europeu Stoxx 600 subia 0,21%, com destaque para os setores mais sensíveis às tarifas: tecnologia (1,8%), mineração (1,1%) e automóveis (0,9%).

No mesmo horário, o DAX, da Alemanha, avançava 0,26%, o CAC 40, da França, ganhava 0,58%, enquanto o FTSE 100, do Reino Unido, recuava 0,16%.

Mesmo com o feriado da Ascensão sendo observado em países como França, Alemanha e Suíça, a maioria dos mercados europeus permanece aberta.

Nos Estados Unidos, os futuros das bolsas operam em forte alta. Os contratos atrelados ao S&P 500 avançavam 1,69%, os do Nasdaq 100 subiam 2,08%, enquanto os do Dow Jones ganhavam 1,31%.

A decisão da Justiça dos EUA de barrar as tarifas “recíprocas” de Trump ajudou a reduzir a incerteza sobre a política comercial americana, ao menos no curto prazo. O sentimento também é impulsionado pelos resultados da Nvidia, que divulgou lucro e receita acima do esperado, com destaque para o crescimento de 73% em seu negócio de data centers.

Em maio, o Nasdaq acumula alta de 9,5%, o S&P 500 sobe 5,7% e o Dow Jones, 3,5%.