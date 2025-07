Mercados internacionais sobem com PIB da China e expectativa por balanços nos EUA

Os mercados globais operam em alta nesta terça-feira, 15, impulsionados por dados melhores que o esperado sobre o crescimento econômico da China e pelo otimismo com a temporada de balanços nos Estados Unidos. Investidores também acompanham de perto os desdobramentos das novas tarifas comerciais anunciadas pelo presidente Donald Trump.

Na Ásia, as bolsas encerraram o dia majoritariamente em alta, embaladas pelo crescimento acima do previsto da economia chinesa. O Produto Interno Bruto (PIB) da China avançou 5,2% no segundo trimestre, superando a expectativa de 5,1%, embora tenha desacelerado em relação ao crescimento de 5,4% registrado no primeiro trimestre.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 1,6%, com destaque para o setor de tecnologia, que avançou com a expectativa de retomada das vendas de chips H20 da Nvidia para a China. O Hang Seng Tech saltou 2,14%. Já o CSI 300, que reúne as principais ações de Xangai e Shenzhen, encerrou o dia praticamente estável.

No Japão, o Nikkei 225 subiu 0,55%, enquanto o Topix fechou estável. Na Coreia do Sul, o Kospi avançou 0,41% e o Kosdaq teve alta de 1,69%. Na Austrália, o S&P/ASX 200 fechou com ganho de 0,7%.

Em Singapura, o índice Straits Times atingiu uma nova máxima histórica, com alta de 0,38%.

Europa em alta

As bolsas europeias abriram em alta, reagindo positivamente à recuperação dos papéis do setor de tecnologia e deixando em segundo plano a ameaça de tarifas dos EUA sobre produtos do bloco.

Por volta das 6h (horário de Brasília), o índice europeu Stoxx 600 subia 0,19%, enquanto o DAX (Alemanha) avançava 0,22% e o CAC 40 (França) tinha alta de 0,10%. O FTSE 100 (Reino Unido) recuava 0,03%.

O índice de tecnologia da Europa, Stoxx Europe Technology, ganhava 1%, com destaque para ações como ASML (+2,7%), ASMI (+2%), Infineon (+1,4%) e BE Semiconductor (+1%).

Entre as notícias corporativas, a mineradora Rio Tinto anunciou Simon Trott como novo CEO, e o banco digital Starling afirmou estudar uma abertura de capital nos Estados Unidos.

Futuros de NY sobem

Em Nova York, os índices futuros indicam abertura positiva, com investidores de olho nos resultados trimestrais dos grandes bancos e no índice de preços ao consumidor (CPI) de junho, que será divulgado ainda nesta terça-feira.

Por volta das 6h, os futuros do Nasdaq 100 subiam 0,52%, os do S&P 500 avançavam 0,29% e os do Dow Jones recuavam 0,14%.

Na véspera, as bolsas americanas fecharam em alta mesmo após Trump ameaçar impor tarifas de 30% sobre produtos da União Europeia e do México a partir de 1º de agosto. O Dow Jones subiu 0,2%, o S&P 500 avançou 0,1% e o Nasdaq ganhou 0,3%.

A expectativa é que os balanços do segundo trimestre tragam alívio para o mercado. JPMorgan Chase, Wells Fargo e Citigroup divulgam resultados neste terça-feira, 15, enquanto Bank of America, Goldman Sachs e Morgan Stanley apresentarão seus números amanhã.

Também está no radar o CPI, que pode mostrar se as tarifas já estão pressionando os preços ao consumidor. A previsão é de alta mensal de 0,3% e variação anual de 2,7%.