Mercados globais oscilam antes do balanço da Nvidia e após dados da China

Os investidores iniciam esta quarta-feira, 27, de olho em eventos que podem definir o humor dos mercados globais no fim de agosto. O destaque é o balanço da Nvidia, que será divulgado após o fechamento de Wall Street e pode determinar o fôlego do rali ligado à inteligência artificial.

Outro fator monitorado é a economia chinesa. Dados divulgados nesta madrugada mostraram que os lucros industriais do país caíram 1,5% em julho na comparação anual, uma melhora em relação às quedas mais acentuadas dos meses anteriores. A recuperação ainda modesta ajuda a balizar expectativas sobre o crescimento global e os preços de commodities.

Ásia fecha sem direção única

Na Ásia, as bolsas fecharam mistas. O Nikkei 225, do Japão, avançou 0,3%, impulsionado pela disparada de mais de 20% das ações da Nikon após informações de que a EssilorLuxottica avalia ampliar sua participação na fabricante de câmeras. O Topix encerrou o dia estável.

Na Coreia do Sul, o Kospi subiu 0,25%, enquanto o índice de pequenas empresas Kosdaq ficou praticamente estável. O S&P/ASX 200, da Austrália, ganhou 0,28%.

Na contramão, o Hang Seng, de Hong Kong, recuou 1,32%, e o CSI 300, que reúne ações de Xangai e Shenzhen, caiu 1,49%, mesmo com a melhora relativa dos dados industriais. Os mercados indianos permaneceram fechados por feriado.

Europa inverte sinal

Na Europa, as bolsas abriram em alta e mantinham leve valorização no fim da manhã. Por volta das 10h (horário de Londres), o índice pan-europeu Stoxx 600 subia 0,09%, após duas sessões de queda. Apesar disso, acumula alta de cerca de 1,5% em agosto, no melhor mês desde o rali global de maio.

O francês CAC 40 registrava alta de 0,34%, após queda de 1,6% na véspera. O alemão DAX caía 0,34%, enquanto o FTSE 100 de Londres subia 0,07%.

O cenário político na França segue no radar, com partidos de oposição sinalizando que não apoiarão o primeiro-ministro François Bayrou em voto de confiança previsto para setembro, o que pode complicar a aprovação do Orçamento de 2026.

Futuros em Wall Street estáveis

Nos Estados Unidos, os futuros dos principais índices operavam próximos à estabilidade no início do dia. Por volta das 6h (horário de Brasília), os contratos ligados ao S&P 500 subiam 0,01%, os do Nasdaq 100 avançavam 0,01% e os do Dow Jones tinham alta de 0,02%, após ganhos na véspera. Na terça-feira, o S&P 500 avançou 0,41%, o Nasdaq subiu 0,44% e o Dow Jones ganhou 0,30%.

Investidores acompanham a expectativa para o balanço da Nvidia, que pode ser um divisor de águas para o mercado. A companhia já superou as projeções em 11 dos últimos 12 trimestres, mas, em quatro dessas ocasiões, a reação das ações no pós-balanço foi negativa, segundo informações da FactSet.