Mercados globais operam em cautela com dados de emprego dos EUA e decisões de juros na Europa

Os investidores aguardam, nesta quinta-feira, 5, decisões de política monetária na Europa e na Índia. A cautela predomina nos mercados globais após o relatório da ADP mostrar o menor nível de contratações no setor privado norte-americano em mais de dois anos.

Na Ásia e no Pacífico, as bolsas encerraram o pregão sem direção única.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi avançou 1,49%, na máxima em mais de 10 meses, enquanto o Kosdaq subiu 0,8%. O desempenho positivo reflete as expectativas de reformas no mercado de capitais e estímulos fiscais sob o governo do presidente eleito Lee Jae-myung.

Em Tóquio, o Nikkei 225 recuou 0,51%, enquanto o Topix caiu 1,03%. Já na Austrália, o S&P/ASX 200 encerrou o dia estável. Em Hong Kong, o Hang Seng teve alta de 0,85% e o índice CSI 300, das maiores ações listadas em Xangai e Shenzhen, subiu 0,23%.

Na Índia, o Nifty 50 e o Sensex avançaram 0,84% e 0,77%, respectivamente, com o mercado antecipando um corte de 0,25 ponto percentual na taxa básica de juros nesta sexta-feira, 6.

Europa inicia o dia em leve alta

As bolsas europeias operam em leve alta no início do pregão, com investidores na expectativa de um corte de 0,25 ponto percentual nos juros pelo Banco Central Europeu ainda hoje. Após a abertura, o índice europeu Stoxx 600 subia 0,1%, enquanto o CAC 40, da França, avançava na mesma magnitude. Londres e Frankfurt estavam perto da estabilidade.

Na Alemanha, as encomendas à indústria cresceram 0,6% em abril ante março, contrariando a expectativa de queda de 1% e sustentadas pela demanda por equipamentos eletrônicos e óticos.

Entre os destaques corporativos, as ações da fintech britânica Wise subiram 8,4% após a empresa anunciar que mudará sua listagem primária para os Estados Unidos. No ano fiscal encerrado em março, a empresa reportou alta de 15% na receita e lucro líquido de £416,7 milhões.

O mercado também reagiu à correção de dados de inflação no Reino Unido. A taxa anual de abril foi revisada de 3,5% para 3,4%, após erro identificado nos dados sobre o imposto de circulação de veículos (VED).

Futuros dos EUA caem

Nos Estados Unidos, os índices futuros operam em leve baixa, com o mercado ainda digerindo os dados decepcionantes de emprego divulgados na véspera. Os futuros do Dow Jones recuam 0,03%, os do S&P 500 caem 0,12% e os do Nasdaq 100, 0,17%.

Na quarta-feira, o relatório da ADP mostrou a criação de apenas 37 mil vagas no setor privado em maio, muito abaixo das 110 mil esperadas e dos 60 mil revisados de abril. O dado alimenta preocupações sobre a desaceleração da economia e os efeitos das incertezas na política comercial dos EUA.

Apesar disso, os índices encerraram o pregão anterior com desempenho misto: o Dow recuou 0,22%, rompendo uma sequência de quatro altas; o S&P 500 subiu 0,01% e o Nasdaq avançou 0,32%.