Mercados globais operam em alta com rali tecnológico e otimismo na Coreia do Sul

As bolsas internacionais operam majoritariamente em alta na manhã desta quarta-feira, 4, impulsionadas por mais um rali das ações de tecnologia em Wall Street, especialmente da Nvidia, e pela notícia do novo governo na Coreia do Sul. Investidores também reagem com cautela às tarifas de importação de 50% sobre o aço nos Estados Unidos.

Na Ásia, os mercados fecharam em alta, com destaque para a Coreia do Sul. O índice Kospi subiu 2,66%, no maior nível desde agosto do ano passado, após a vitória do oposicionista Lee Jae-myung na eleição presidencial. O índice Kosdaq, de ações de menor capitalização, avançou 1,34%.

Segundo John Cho, gestor de ações coreanas da J.P. Morgan Asset Management, a promessa de Lee de reformar a lei comercial e ampliar os deveres legais dos conselhos de administração em favor dos acionistas minoritários deve impulsionar o mercado local. Ele também prevê estímulos fiscais agressivos para reaquecer a economia doméstica e uma abordagem pragmática nas relações comerciais externas.

O bom humor na Ásia também refletiu o desempenho positivo da Nvidia, que subiu quase 3% e ultrapassou a Microsoft em valor de mercado pela primeira vez desde janeiro.

No Japão, o Nikkei 225 avançou 0,8% e o Topix ganhou 0,51%. Na China, o CSI 300 subiu 0,43%, enquanto o Hang Seng, em Hong Kong, teve alta de 0,6%. As bolsas chinesas reagiram com moderação a fala do presidente dos EUA Donald Trump de que é “extremamente difícil” fechar um acordo com Xi Jinping.

Na Austrália, o índice S&P/ASX 200 fechou com ganho de 0,89%, mesmo após o PIB do primeiro trimestre crescer 1,3% em base anual, abaixo da expectativa de 1,5%.

Europa e EUA

Na Europa, os principais índices abriram em alta, apesar do início da vigência das tarifas de 50% impostas por Trump sobre aço e alumínio. O Reino Unido ficou de fora do impacto total da medida, que afetou parceiros como Canadá, México, Alemanha, Itália e Holanda.

Após a abertura, o índice europeu Stoxx 600 subia 0,3%, com o DAX de Frankfurt liderando os ganhos (+0,6%), seguido pelo CAC 40 de Paris (+0,3%). O FTSE 100 de Londres operava próximo da estabilidade.

Nos Estados Unidos, os futuros dos índices também operam próximos da estabilidade, após o S&P 500 registrar dois dias consecutivos de alta. O Dow Jones futuro subia 0,04%, o S&P 500 futuro avançava 0,03% e o Nasdaq 100 caía 0,05%.

Na terça-feira, o S&P 500 e o Nasdaq avançaram 0,6% e 0,8%, respectivamente, impulsionados por ações de tecnologia. A perspectiva de que as tarifas estejam sendo usadas como ferramenta de negociação, e não como política permanente, ajudou a manter o otimismo dos investidores.