Mercados europeus fecham em queda pela 4ª sessão consecutiva com temor sobre guerra comercial

As bolsas europeias sofreram perdas pela quarta sessão consecutiva nesta segunda-feira, 7, em meio a um colapso global nos mercados de ações que começou na semana passada, após os últimos anúncios sobre o regime tarifário do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O índice pan-europeu Stoxx 600 caiu até 6% no início da sessão, mas conseguiu reduzir parcialmente as perdas, encerrando o dia com queda de 4,54%. O CAC 40 da França caiu 4,8%, enquanto o DAX da Alemanha perdeu 4,26% e o FTSE 100 do Reino Unido teve uma queda de 4,4%.

As ações dos EUA, que já haviam registrado grandes perdas no final da semana passada, também seguiram em queda nesta segunda-feira. O tombo foi impulsionado pela desvalorização das gigantes de tecnologia, conhecidas como "Magnificent Seven", que perderam mais de US$ 1 trilhão em um único dia.

Os mercados globais de ações passaram por uma grande volatilidade, com índices europeus registrando breve recuperação após um relatório da mídia e especulações nas redes sociais sobre uma possível pausa nas tarifas.

No entanto, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, desmentiu os rumores, classificando-os como "notícias falsas", confirmando que não há planos imediatos para uma pausa de 90 dias nas tarifas.

Aumentando ainda mais a incerteza, Trump ameaçou elevar as tarifas sobre os produtos chineses em mais 50% a menos que a China revogue suas tarifas retaliatórias. Este novo desenvolvimento gerou mais volatilidade, com os mercados continuando a reagir negativamente conforme a sessão europeia chegava ao fim.

Na semana passada, o Stoxx 600 registrou sua pior performance em cinco anos, com perda de 8,4%. O índice teve um desempenho ainda pior no início da pandemia de covid-19, em 2020. O anúncio de Trump e o impacto global das novas tarifas surpreenderam os investidores, que ficaram preocupados com a extensão das novas imposições sobre produtos dos principais parceiros comerciais dos EUA.

O movimento desencadeou temores de uma guerra comercial global, com a China respondendo com tarifas de 34% sobre os produtos americanos, enquanto a União Europeia prometeu adotar medidas contra os EUA caso as negociações fracassem. A situação continua a evoluir, e a incerteza em torno do comércio global e das tarifas deve continuar a ser um fator determinante para o sentimento do mercado nas próximas semanas.