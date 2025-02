Mercados em alerta: tarifas de Trump e dados de inflação dos EUA pressionam ações

O mercado de ações futuras abriu em baixa nesta terça-feira, 11, com investidores aguardando a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) e do Índice de Preços ao Produtor (PPI) nos EUA.

Os três principais índices americanos operaram em queda: Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq 100 recuaram 0,15%, 0,22% e 0,29%, respectivamente, nos contratos futuros atrelados a cada um.

A baixa veio após um avanço das ações de tecnologia na sessão anterior, quando o Nasdaq Composite subiu 1%. Empresas como Nvidia, Micron Technology, Alphabet e Microsoft registraram alta.

A mudança de tendência ocorreu após Donald Trump, presidente dos EUA, anunciar uma tarifa de 25% sobre as importações de aço e elevar a tarifa do alumínio de 10% para 25%. As novas taxas, que entram em vigor em 4 de março, afetam todos os países, incluindo o Brasil.

A medida foi assinada na segunda-feira, 10, mas Trump já havia antecipado sua decisão no domingo, impulsionando as ações de empresas do setor nos EUA. Cleveland-Cliffs e Nucor, por exemplo, subiram 18% e 5%, respectivamente.

A nova tarifa faz parte da política protecionista do governo americano, que já aplicou sanções semelhantes a outros setores e países. Uma das principais preocupações é o impacto nos preços, o que pode pressionar a inflação nos EUA.

Apesar disso, Sam Stovall, estrategista-chefe da CFRA Research, afirmou à CNBC que os efeitos econômicos das tarifas só poderão ser avaliados com dados futuros. “Se as tarifas forem mantidas por um período prolongado, afetarem as cadeias de suprimentos e pressionarem a inflação, os investidores terão motivo para preocupação", disse.

Além do CPI e do PPI, que serão divulgados nesta quarta e quinta-feira, os investidores também acompanham o discurso de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, no Congresso dos EUA nesta terça-feira.