Mercados da Coreia do Sul abrem em queda após decisão sobre lei marcial no país

As bolsas da Coreia do Sul operavam em queda na abertura, com os investidores de olho nas repercussões da revogação da lei marcial no país e na possibilidade de um impeachment do presidente Yoon Suk-yeol. Às 21h04, no horário de Brasília (9h04 da manhã na Coreia do Sul), o principal índice sul-coreano (KOSPI) registrava queda de cerca de 2%.

O Citi Research afirmou que o impacto negativo na economia e nos mercados pode ter curta duração, segundo a Bloomberg. A promessa das autoridades financeiras de oferecer "liquidez ilimitada", se necessário, é uma das medidas que pode ajudar a minimizar os impactos econômicos da declaração de lei marcial, disseram os economistas Jin-Wook Kim e Jiuk Choi, ainda de acordo com o site norte-americano.

Yoon anunciou por volta das 4h30 de quarta-feira, no horário local (16h30 de terça-feira em Brasília), a revogação da lei marcial que havia sido decretada cinco horas antes. A decisão foi criticada pela oposição, que a classificou como uma tentativa de golpe de Estado.

A medida foi derrubada pelo Congresso durante uma votação na madrugada. De acordo com a Constituição do país, o presidente é obrigado a suspender a lei marcial caso a maioria dos parlamentares se manifeste contra sua implementação.

Anunciada de surpresa por Yoon, a lei marcial gerou uma crise política, com a oposição alertando que ela poderia abrir espaço para um golpe de Estado. Sob essa medida, as atividades do Parlamento seriam suspensas por tempo indeterminado, permitindo a prisão de pessoas sem mandado judicial e o controle governamental sobre o conteúdo da imprensa e demais meios de comunicação.