Mercados da Ásia fecham em alta após decisão do Fed

Os mercados da Ásia-Pacífico subiram em negociações agitadas na quinta-feira, ainda repercutindo a decisão do Federal Reserve de cortar as taxas de juros em 0,5%, a primeira redução em quatro anos.

No Japão, o Nikkei 225 subiu 2,13%, enquanto o Topix cresceu 2%.

Val registrar também que o Banco do Japão deu início nesta quinta-feira à reunião que irá decidir sobre a taxa de juros do país - hoje em 0,25%. O BC local encerrou seu regime de juros negativos que perdurou por décadas no início deste ano.

Sintonia com o Fed

Em sintonia com o Fed, a Autoridade Monetária de Hong Kong cortou sua taxa de juros também em 50 pontos-base para 5,25%, já que a moeda da cidade está atrelada ao dólar. Com isso, o índice Hang Seng fechou em alta de 2%.

Na China, o CSI 300 estava 0,8% mais alto, liderado por ações imobiliárias que subiram mais de 3%.

O Kospi da Coreia do Sul fechou 0,21% no positivo. Já o Kosdaq subiu 0,86%.

Em Taiwan, o BC local também deve definir nesta quinta sobre sua taxa de juros e divulgar suas previsões revisadas de crescimento econômico e inflação para este ano. O Taiwan Weighted Index subiu 1,68% na sessão de hoje.

Na Austrália, a taxa de desemprego ajustada sazonalmente permaneceu estável em agosto em 4,2%, em linha com a expectativa dos analistas pesquisados ​​pela Reuters. Foram criadas 47.500 vagas de trabalho, superando as estimativas de 25 mil do mercado.

Com isso, o S&P/ASX 200 subiu 0,61% para fechar em 8.191,9 pontos, atingindo um novo recorde.

Já na Nova Zelândia, o PIB para o segundo trimestre caiu 0,2% em relação ao trimestre anterior, menos do que as estimativas da pesquisa da Reuters de um declínio de 0,4%.