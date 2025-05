Mercados da Ásia caem com desaceleração na China e rebaixamento da nota de crédito dos EUA

Os principais mercados da Ásia registravam perdas na manhã desta segunda-feira, 19, influenciados por dados econômicos da China e por uma nova avaliação do risco fiscal dos Estados Unidos.

As vendas do varejo chinês tiveram crescimento abaixo do previsto em abril, ampliando a preocupação com a força da demanda doméstica no país.

Já a produção industrial avançou em ritmo mais forte do que o esperado, mas desacelerou em relação ao mês anterior, sugerindo impacto moderado das tensões comerciais com os EUA.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, operava próximo da estabilidade, com leve recuo.

O CSI 300, que acompanha as maiores empresas listadas na China continental, mostrava perdas mais acentuadas.

No Japão, o Nikkei 225 e o Topix também caíam, refletindo o ambiente global de cautela.

Na Coreia do Sul, os índices Kospi e Kosdaq estavam no vermelho, e a bolsa australiana, representada pelo S&P/ASX 200, também operava em baixa.

O sentimento nos mercados era influenciado ainda por um movimento recente da agência de classificação de risco Moody’s, que rebaixou a nota de crédito dos EUA, citando a piora das condições fiscais e os desafios de refinanciamento da dívida pública em um cenário de juros elevados.

Nos mercados futuros, os contratos vinculados às bolsas de Nova York indicavam queda antes da abertura: os futuros do Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq registravam recuos superiores a 0,7%, refletindo a repercussão imediata do rebaixamento.