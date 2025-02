Mercados asiáticos oscilam com novos riscos tarifários e alta de Wall Street

Os mercados da Ásia e do Pacífico encerraram o pregão desta quinta-feira, 27, sem direção única, em meio à alta de Wall Street na véspera e novas ameaças tarifárias de Donald Trump. O Nikkei 225 do Japão subiu 0,3%, enquanto o Kospi, da Coreia do Sul, caiu 0,73%.

As tensões comerciais e as oscilações nos mercados refletem a incerteza global sobre a política tarifária dos Estados Unidos, impactando bolsas e moedas emergentes. Trump ameaçou tarifas de 25% sobre importações da União Europeia e manteve as taxas sobre México e Canadá. No mercado corporativo, a Nissan subiu 3,6% após rumores de troca no comando, enquanto a Seven & i Holdings despencou 10% por dificuldades na recompra de ações.

"Os riscos tarifários ainda estão sendo subestimados", alertou o Goldman Sachs em relatório.

A volatilidade pode aumentar, principalmente se Trump formalizar novas tarifas. Nos mercados de dívida, os títulos asiáticos de curto prazo podem se mostrar mais resilientes diante da política monetária dos bancos centrais da região.