Mercados asiáticos fecham em forte queda; China tem ganhos mesmo após tarifaço

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam em queda nesta quarta-feira, 9, à medida que as tarifas específicas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, começaram a valer. O impacto foi sentido principalmente em países como Japão, Austrália e Coreia do Sul, enquanto China e Hong Kong registraram alguns ganhos modestos.

O índice S&P/ASX 200 da Austrália caiu 1,8%, encerrando o dia a 7.375 pontos. O Nikkei 225 do Japão teve um tombo de 3,93%, fechando a 31.714,03 pontos. O Topix, também no Japão, perdeu 3,4%, fechando a 2.349,33 pontos.

Já o Kospi da Coreia do Sul teve uma retração de 1,74%, a 2.293,7 pontos. O índice entrou oficialmente em mercado em baixa, com perda superior a 20% desde o pico de julho. O Kosdaq, índice de pequenas empresas da Coreia, também registrou queda de 2,29%.

Apesar dos resultados negativos na maioria dos mercados, Hong Kong se destacou com uma alta de 0,68%, fechando a 20.264,49 pontos, enquanto o Hang Seng Tech Index subiu 2,64%. A China também apresentou ganhos, com o CSI 300 avançando 0,99%, a 3.686,79 pontos.

A situação foi exacerbada pela imposição de novas tarifas de Trump, que somam-se aos 10% já estabelecidos no sábado passado, resultando em uma tarifa acumulada de 104% sobre os produtos chineses. A Índia, por sua vez, viu sua taxa de juros cair 25 pontos-base, para 6%, o que foi visto como um movimento esperado pelos analistas, mas ainda assim não evitou a queda de 0,39% no índice Nifty 50.

Na Europa, os mercados também reagiram negativamente à aplicação das tarifas, com o índice pan-europeu Stoxx 600 caindo 3,08%. O setor de saúde, mineração e petróleo e gás lideraram as perdas, caindo respectivamente 4,5%, 3,3% e 4,2%. Os principais índices europeus também registraram perdas significativas, com o CAC 40 da França caindo 2,7%, o DAX da Alemanha recuando 3,1%, e o FTSE 100 do Reino Unido perdendo 2,6%.