Mercado volta a revisar Selic de 2023 para cima em boletim Focus

O boletim Focus desta segunda-feira, 2, revisou a projeção da taxa Selic para o fim de 2023 de 12% para 12,25%. A revisão para cima ocorre pela segunda semana consecutiva, com o mercado esperando cortes de juros mais brandos para este ano.

A taxa Selic, base para os juros praticados no país, está em 13,75%. No fim de novembro, a mediana das projeções do mercado apontava para uma queda para 11,50%.

As revisões de que o Banco Central terá menor espaço para cortar juros neste ano estão associadas às expectativas de inflação, cada vez mais altas. No Focus desta segunda, o IPCA projetado para 2023 subiu de 5,23% para 5,31%, se afastando ainda mais do topo da meta de inflação, de 4,75% para este ano. Há quatro semanas, a projeção Focus para o IPCA de 2023 era de 5,08%.

Economistas também revisaram para cima o IPCA esperado para 2024, de 3,60% para 3,65%, e para 2024, de 3,20% para 3,25%.

O boletim Focus é divulgado semanalmente e reúne as expectativas do mercado para os principais indicadores econômicos do Brasil.

