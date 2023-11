Mercado vê Fed mais dovish e reduz aposta em alta de juro em dezembro

As primeiras interpretações do mercado sobre a decisão do Federal Reserve (Fed) desta quarta-feira, 1º, foram de que o banco central americano foi mais dovish (expansionista). Como amplamente esperado, o Fomc, comitê de política monetária do Fed, manteve a taxa juro inalterada no intervalo entre 5,25% e 5,5%. A pequena dose de surpresa coube ao comunicado.

A sinalização de que o Fed estaria mais brando veio no trecho em que afirma maior aperto das condições financeiras, disse Lucas Zaniboni, economista da Garde Asset Management.

"Acredito que o Fed foi mais dovish ao introduzir essa parte. Indica que a alta do rendimento dos títulos longos do Tesouro americano já estaria fazendo parte do trabalho do Fed em conter a inflação e que poderia fazer menos a partir de então", afirmou à EXAME Invest. Em outubro, os rendimentos dos títulos americanos de dez anos alcançaram o maior patamar em 16 anos, chegando a encostar na casa dos 5%.

"Isso ajuda o Fed a não ter de subir juros, pois aperta as condições financeiras. Mas ainda é cedo para dizer que o jogo [contra a inflação] está ganho", comentou Zaniboni.

Efeitos no mercado

Os sinais dovish do Federal Reserve tiveram impactos diretos sobre a precificação para as próximas decisões de juro. A chance de uma nova alta em dezembro, que estava próxima de 30% antes da decisão, caiu 10 pontos percentuais (p.p.) após o comunicado do Fomc, segundo o monitor do CME Group. Nas bolsas, o Ibovespa e o S&P 500, principal índice de ações dos Estados Unidos, atingiram as máximas do dia.

Apesar das sinalizações, o Fed reiterou no comunicado que está "fortemente empenhado" em fazer a inflação retornar à meta de 2% e que "estaria preparado para ajustar a orientação da política monetária conforme apropriado, caso surjam riscos que possam impedir a consecução dos objetivos".

O Fed também levantou preocupações com o mercado de trabalho, ainda apertado, e o ritmo acelerado da economia dos Estados Unidos, que no terceiro trimestre cresceu 4,9%.

Ainda que o Fed tenha deixado a porta aberta para voltar a subir juro, Nicolas Borsoi, economista-chefe da Nova Futura, acredita que essa possibilidade "é bastante remota". É um texto mais consistente com o fim de ciclo de alta de juros do que um texto buscando expandir os graus de liberdade do Fomc para, se necessário, subir os juros na decisão de dezembro", escreveu em nota.