Mercado se posiciona para pausa do Fed, desfaz apostas em cortes

O mercado de opções de juros de curto prazo nos EUA ficou agitado antes e após os dados de inflação divulgados na terça-feira, com movimentos marcantes de desmonte de apostas em cortes de juros do Federal Reserve no final do ano e consolidação do posicionamento para uma pausa no ciclo de aperto nesta quarta-feira.

As apostas em SOFR — uma taxa interbancária que acompanha o limite inferior da meta do Fed — incluíram 100.000 operações com opções de compra para o contrato de dezembro de 2023, em uma estratégia conhecida como call spread, que é consistente com um desmonte ou ajuste de hedging para cortes do Fed no fim do ano.

Para junho, apenas 0,03 ponto percentual de alta estava precificado, sinalizando uma pausa. Para o fim do ano, o corte implícito nos contratos encolheu para 0,15 ponto percentual.

Por outro lado, uma enquete do JPMorgan junto a clientes no mercado de Treasuries mostrou apetite crescente por posições compradas, ou seja, apostas que os títulos devem se valorizar e que quem comprar agora garante rendimentos mais altos do que mais para frente, à medida que os juros caírem.

Treasuries

A pesquisa mostrou que as posições compradas dos clientes do banco em Treasuries deu um salto desde o início do ano e atingiu o nível mais alto desde novembro de 2019.

Mas no mercado de opções de SOFR, houve um movimento forte de venda de contratos que apostam em corte de juros no final do ano e no início de 2024, com queda nos prêmios por esses posicionamentos. Houve grandes fluxos especificamente nas opções de dezembro de 2023, consistentes com o cancelamento de um posicionamento dovish iniciado no início de junho.

Os dados da CFTC, a comissão que regula o mercado de derivativos nos EUA, mostram uma quinta semana consecutiva de redução no posicionamento líquido em futuros de Treasuries de longo prazo com alta sensibilidade a juros, uma estratégia conhecida como long duration, que ganha com a queda de juros. Houve um corte equivalente a 221.839 futuros de Treasuries de 10 anos nas últimas cinco semanas.

É mais um sinal de menos otimismo no mercado de derivativos com uma guinada do Fed para cortes de juros, que tenderiam a puxar o valor dos Treasuries para cima e os yields para baixo.

Nas opções de Treasuries, os fluxos da semana passada incluíram uma aposta em queda da volatilidade no valor de US$ 8 milhões, visando um aumento do yield de 10 anos, atualmente em cerca de 3,8%, para cerca de 4,25% até o final de agosto, ou seja, após uma possível alta de juros em julho.