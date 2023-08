Mercado revisa Selic para baixo no Focus após surpresa do último Copom

O mercado revisou para baixo as expectativas no boletim Focus para a taxa Selic deste e do próximo ano, após a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) da última semana.

A taxa projetada para este ano caiu de 12% para 11,75%, incorporando o corte de 0,50 ponto percentual (p.p.) da quarta-feira passada, 2. A maioria dos economistas esperavam por uma redução mais branda, de 0,25 ponto percentual. Também houve divisão dentro do Copom, com placar dividido de 4 votos a 5 favoráveis ao corte mais intenso.

A nova projeção, além de alinhar o corte mais intenso que o esperado, considera outras quedas de 0,50 p.p. nas próximas três reuniões do Copom até o fim do ano. Segundo o comunicado do Banco Central, há "unanimidade" entre seus diretores manter o corte de juros na "mesma magnitude". Por outro lado, o mercado já debate a possibilidade de cortes ainda maiores em reuniões seguintes, a depender dos próximos dados de inflação.

Economistas revisam Selic para baixo e PIB para cima

Mas além de colocar na planilha o corte mais forte da semana passada, a última decisão motivou o mercado a projetar juros mais baixos para os próximos anos. O consenso para a Selic de 2024 caiu de 9,25% para 9% e para a de 2025 caiu de 8,75% para 8,5%, no boletim Focus desta segunda-feira, 7.

O maior otimismo com a economia brasileira também se refletiu na projeção para o PIB. O consenso para o crescimento deste ano foi revisado de 2,24% para 2,26%. No horizonte mais longo, para 2026, o mercado passou a projetar alta de 2% do PIB contra a projeção anterior de 1,97%.