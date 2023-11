Mercado Pago recebe investimento de US$ 466 mi do Citi para expandir crédito no Brasil e no México

O Mercado Pago, banco digital do Mercado Livre, recebeu um investimento do Citi para expandir suas operações de crédito no Brasil e no México. A empresa mãe anunciou na tarde desta quarta-feira, 8, que o banco digital vai receber uma linha de financiamento privado das subsidiárias do Citi no valor de US$ 466 milhões para ampliar a capacidade de crédito a consumidores e pequenas e médias empresas no Brasil e no México.

A linha de financiamento será dividida entre US$ 237 milhões para o mercado brasileiro e US$ 229 para o mexicano e será recebida via Mercado Crédito, instituição financeira que fica sob o guarda-chuva do Mercado Pago. Este é o segundo acordo entre as companhias para incentivo ao crédito – o primeiro, assinado em 2021, foi de US$ 375 milhões.

“Este novo voto de confiança do Citi nos permitirá seguir no caminho certo para ampliar ainda mais a inclusão financeira na região. O investimento reforça nosso compromisso com centenas de milhares de pessoas e PMEs no Brasil e no México, para que elas possam crescer, cumprir seus objetivos e entregar mais valor à sociedade”, disse Andrés Anavi, vice-presidente sênior de crédito do Mercado Pago.

O Mercado Crédito está disponível no Brasil, México e Argentina, com seus respectivos nomes legais. A carteira de crédito do grupo cresceu 22,6% em base anual na América Latina segundo dados do último trimestre, atingindo US$ 3,4 bilhões.

