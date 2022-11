Mercado Pago lança CDB da Copa com rendimento que cresce conforme Brasil avança

Na semana de estreia do Brasil na Copa do Mundo 2022, o Mercado Pago, banco digital do Mercado Livre, lança um CDB (Certificado de Depósito Bancário) promocional cujo rendimento vai aumentar à medida que a seleção brasileira avança na competição.

O CDB começa com um rendimento de 130% do CDI, que vai aumentando a cada fase que o Brasil avançar no mundial. O novo rendimento de cada fase será revelado pela empresa ao longo da competição.

“Desde quando passamos a oferecer os CDBs no Mercado Pago, notamos uma adesão significativa, em especial de um público que não estava acostumado a investir. Também sabemos do engajamento dos brasileiros com o campeonato mundial de futebol e resolvemos associar esse contexto com o universo dos CDBs”, afirma Ignacio Estivariz, diretor sênior de Banco Digital do Mercado Pago.

O objetivo é incentivar o investimento na categoria, pagando um retorno mais atrativo que a poupança.

O novo produto, que é oferecido em parceria com a corretora Órama, pode ser adquirido a partir de R$1 e será oferecido enquanto o Brasil estiver participando da Copa.

O valor máximo do investimento no CDB é de R$ 3 mil por fase. O prazo de resgate é de dois meses a partir do investimento inicial.

Estivariz destaca ainda que o retorno do produto pode ajudar os investidores a lidarem com os gastos de início de ano. “O resgate dos valores acontece no começo do ano, período conhecido pelo volume elevado de contas a pagar: IPVA, IPTU, matrícula escolar e demais despesas”, diz.

Quando o Brasil estreia na Copa do Mundo 2022?

O Brasil estreia contra a Sérvia na quinta-feira, dia 24 de novembro.

Datas e horários dos jogos do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022

Dia 24/11 às 16h00 - Brasil x Sérvia

Dia 28/11 às 13h00 - Brasil x Suíça

Dia 02/12 às 16h00 - Camarões x Brasil