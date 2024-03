Mercado Pago contra a maré? Banco volta a apostar em estratégia descartada por pares

O Mercado Pago, banco digital do Mercado Livre, decidiu ir na contramão dos concorrentes e anunciou nesta terça-feira, 5, que vai turbinar o rendimento e as condições atreladas à sua conta digital para pessoa física. O foco é aumentar a base de usuários e competir pela principalidade do cliente.

O retorno acima do CDI e o rendimento diário foram grandes chamarizes para as contas digitais das fintechs, até que a pressão de custos modificou o produto. O Nubank, precursor das contas digitais remuneradas no Brasil, foi um dos primeiros a reformular sua regra de rentabilidade, ainda em 2022. Na mudança, o rendimento só valia se o cliente deixasse o dinheiro investido por pelo menos 30 dias. PicPay e PagBank são alguns dos pares que também optaram por restringir o rendimento da conta remunerada.

O Mercado Pago, por outro lado, vinha mantendo um rendimento diário em sua conta digital. Agora, o banco aumenta a aposta com um retorno acima do mercado. O rendimento na conta remunerada sai de 100% do CDI para 105% do CDI – além do patamar praticado pelos pares, que, em média, oferecem retornos entre 100% e 102% do CDI. Para participar, o cliente precisa depositar ou receber uma transferência de R$ 1 mil em sua conta entre o primeiro e o último dia do mês.

O contraponto da estratégia é o impacto para o custo de funding – que foi, a propósito, o motivo que levou os concorrentes a abandonarem o barco. O Mercado Pago não abre como a mudança pode impactar os custos da empresa.

“Não comentamos sobre custos, mas acreditamos que é um ótimo payback”, afirmou André Chaves, vice-presidente sênior do Mercado Pago no Brasil. Chaves, assumiu a liderança do banco digital no Brasil semana passada, após quatro anos atuando entre as áreas de estratégia e relação com investidores do Mercado Livre. “O produto agrega em satisfação do usuário e traz mais clientes para a plataforma. É um movimento sustentável no médio e longo prazo.”

Chaves não informou por quanto tempo a conta remunerada vai entregar rentabilidade de 105% do CDI, mas os planos são iniciar uma forte campanha de marketig já nas próximas semanas. A companhia não detalha as projeções de quantos novos clientes pode alcançar com a estratégia, ou quanto ela deve impactar em termos de principalidade – métrica em que o cliente escolhe determinado banco como sua instituição financeira principal.

O Mercado Pago vem ganhando participação no mix de receitas do Mercado Livre, e é atualmente responsável por cerca de 44% das receitas do grupo, um montante que somou US$ 1,6 bilhão de dólares em 2023.

Veja também