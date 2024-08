Mercado no Japão desaba e índice futuro Nasdaq 100 cai até 6,5% nesta segunda

A semana começou tensa no mercado financeiro global. O índice futuro Nasdaq 100 caiu até 6,5% à medida que crescem preocupações de que o Federal Reserve esteja se movendo tarde demais com relação aos juros para auxiliar a economia norte-americana. Os últimos dados sobre emprego trouxeram preocupações aos investidores.

Já os contratos do S&P 500 caíram mais de 2,5%. O índice de referência Stoxx 600 da Europa caiu mais de 2%, seu maior declínio de três dias desde junho de 2022.

No Japão, os índices Topix e Nikkei chegaram a cair mais de 13%. O índice de referência de Taiwan teve seu pior dia já registrado, enquanto um indicador de ações asiáticas teve seu pior resultado em mais de quatro anos. O iene subiu mais de 2,5% em relação ao dólar, de acordo com informações da Bloomberg.

Por que os números vieram ruins?

Esse mau humor do mercado acontece desde sexta-feira, quando números do mercado de trabalho nos EUA mostraram-se piores do que o previsto, alimentando temores de uma possível recessão. Os investidores também estão preocupados com as avaliações elevadas do rali da inteligência artificial, enquanto a crescente tensão no Oriente Médio está aumentando o clima de aversão ao risco. A notícia de que a Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, havia reduzido sua participação na Apple em quase 50% também pesou no sentimento.

O rendimento do Tesouro americano de 10 anos caiu cinco pontos-base para 3,74%, o menor em em mais de um ano. O rendimento de dois anos caiu 11 pontos-base - os traders apostaram que o Fed pode ter que cortar mais do que o previsto em setembro. A expectativa, agora, é de um corte de 0,5%.

Já o rendimento do título de referência de 10 anos do Japão caiu para seu menor nível desde abril, caindo até 17 pontos-base nesta segunda-feira. O maior credor do país, Mitsubishi Financial Group, viu suas ações registrarem sua maior queda para um dia.

Recessão nos EUA e petróleo

Os declínios globais das ações refletiram preocupações com as perspectivas econômicas, riscos geopolíticos e questões sobre se o investimento pesado em inteligência artificial corresponderá ao hype em torno da tecnologia. Economistas do Goldman Sachs aumentaram a probabilidade de uma recessão nos EUA no próximo ano de 15% para 25%, segundo a Bloomberg.

Enquanto isso, o índice de ações de mercados emergentes MSCI caiu mais de 3%, a caminho da maior queda em um dia desde março de 2022.

Em outros mercados, o petróleo segue com suas perdas - agora com a cotação mais baixa em sete meses. O temor entre os investidores é que as tensões no Oriente Médio entre Israel, Irã e Hezbollah aumentem e isso signifique confrontos militares na região.