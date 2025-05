Mercado Livre traz CEO da Dengo para comandar marketplace

O Mercado Livre anunciou a chegada de Tulio Landin, CEO da Dengo, para o cargo de Diretor Sênior de Marketplace no Brasil.

Na gigante do e-commerce, o executivo terá a missão de liderar categorias estratégicas, como Moda, Beleza, CPG (bens de consumo embalados ou supermercado), Esportes, Saúde, Brinquedos & Bebês e Casa & Construção. Ele reportará diretamente para Fernando Yunes, líder do Mercado Livre no Brasil.

Com 22 anos de experiência em liderança estratégica e transformação digital, Landin estava na presidência executivo da Dengo desde 2022, onde conduziu a expansão da marca no Brasil e na França, além de criar o programa de franquias e acelerar a digitalização da operação.

Antes disso, atuou como CFO e CEO da Track&Field, Diretor Financeiro da NBA para a América Latina, e teve passagens pelo mercado financeiro, em empresas como JP Morgan e PwC.

Landin é graduado em Ciências Contábeis e Esporte pela USP e tem MBA pela Tuck School of Business e certificação em Tecnologia e Inovação pelo MIT Sloan School of Management.

Mercado Livre cresce mais no 1º tri

No primeiro trimestre de 2025, o Mercado Livre reportou um crescimento de 37% na receita líquida, alcançando US$ 5,9 bilhões, e um lucro líquido de US$ 494 milhões, um aumento de 44% em relação ao ano passado, reforçando sua posição de liderança no e-commerce da América Latina.