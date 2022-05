Mercado Livre: ações sobem após balanço do 1º tri impressionar mercado

As ações do Mercado Livre (MELI) avançam 3% na Nasdaq nesta sexta-feira, 6, operando na contramão da bolsa americana, que enfrenta mais um dia de forte queda. No Brasil, os BDRs da empresa (MELI34) também são negociados em alta de 2%.

O que sustenta a tendência positiva do Mercado Livre são seus números do primeiro trimestre de 2022. Surpreendendo o mercado, a empresa de e-commerce registrou um novo recorde de receita, de US$ 2,2 bilhões, enquanto as expectativas dos analistas giravam em torno dos US$ 2 bilhões.

Os resultados foram classificados como “impressionantes” pelos analistas do Goldman Sachs, que mantiveram a recomendação de compra para as ações em relatório. Uma das principais preocupações dos investidores era o GVM (gross merchandise volume, que representa a venda bruta de mercadoria), que cresceu 27%, para US$ 7,7 bilhões no período.

O relatório destacou ainda a vertente fintech da companhia, gerenciada sob a bandeira Mercado Pago. “A empresa escalou sua operação de crédito bem acima das expectativas (para uma carteira de empréstimos de US$ 2,4 bilhões) e repassou com sucesso os custos de financiamento mais altos”, afirmaram. O volume total de pagamentos da empresa foi de US$ 25,3 bilhões no primeiro trimestre – uma alta de 81%.

“Embora reconheçamos que as perspectivas da GMV e a qualidade do crédito continuarão sendo pontos de debate, acreditamos que as diversas surpresas positivas [do balanço] ilustram a força subjacente do negócio”, argumentaram os analistas.

O preço-alvo do Goldman para as ações do Mercado Livre é de US$ 913,22, o que representa um potencial de alta (upside) de 112,4% em relação ao preço de fechamento da véspera.