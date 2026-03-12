Mercado indiano cai e rúpia vai a mínima histórica com petróleo em alta

O principal índice da Índia (Nifty 50) caiu cerca de 1% nesta quinta-feira, 12, enquanto a rúpia atingiu o menor nível já registrado frente ao dólar.

O movimento ocorre em meio a uma nova disparada dos preços do petróleo, que reacendeu preocupações sobre o impacto econômico de possíveis interrupções no fornecimento global de energia.

A moeda indiana recuou 0,3%, chegando a 92,3575 por dólar, superando o recorde anterior de 92,3475 atingido no início da semana.

A pressão sobre os mercados ocorre após o petróleo Brent atingir US$ 100 por barril, impulsionado pelo aumento das tensões no Oriente Médio.

O Irã intensificou ataques contra instalações de petróleo e transporte na região, chegando a alertar que os preços do petróleo poderiam alcançar US$ 200 por barril.

Pressão sobre mercados financeiros

O impacto do petróleo mais caro se refletiu em vários segmentos do mercado indiano. O rendimento do título soberano de referência de dez anos subiu quatro pontos-base.

Apesar da queda da moeda, a desvalorização da rúpia foi parcialmente contida por intervenções do banco central, segundo operadores de mercado ouvidos pela Reuters.

O diretor-executivo da consultoria cambial IFA Global, Abhishek Goenka, afirmou à agência que a autoridade monetária indiana deve continuar atuando no mercado para limitar a queda da moeda.

"Esperamos que o Banco da Reserva da Índia (RBI, em inglês) intervenha na faixa de 92,30-92,35. No entanto, se o Brent continuar em patamares elevados por algumas sessões, o RBI poderá ter que ceder espaço para a rupia", explicou.

Impacto regional

A pressão sobre a rúpia também apareceu nos mercados de proteção cambial.

O custo implícito de hedge — operação usada por empresas e investidores para se proteger de oscilações no câmbio — para um ano superou 3% pela primeira vez desde dezembro de 2025, segundo dados consultados pela Reuters.

Já a volatilidade implícita de um mês, que reflete a expectativa do mercado para as oscilações da moeda no curto prazo, se manteve próxima do nível mais alto desde maio do ano passado.

Diversas moedas asiáticas estão vulneráveis

O movimento não se restringiu à Índia. Moedas asiáticas recuaram entre 0,1% e 0,7%, enquanto um indicador regional de ações registrou queda superior a 1,5%.

Analistas do Goldman Sachs afirmaram em relatório, citado pela Reuters, que diversas moedas asiáticas estão entre as mais vulneráveis ao atual choque no petróleo.

O banco detalhou que isso ocorre tanto pelos déficits na balança comercial de energia quanto pela dependência das rotas de abastecimento que passam pelo Estreito de Ormuz.

Por outro lado, o Morgan Stanley avalia que a Índia é uma das economias asiáticas mais expostas à demanda externa por exportações.

Em relatório consultado pela agência, o banco afirmou que isso amplia os riscos para o crescimento, somando-se à ameaça inflacionária provocada pela alta dos preços de energia.