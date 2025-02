Mercado futuro dos EUA sobe após balanços, mas inflação acima do esperado traz cautela

Após a divulgação dos novos resultados trimestrais, o mercado futuro apresentou alta nesta quarta-feira, 12. Os contratos futuros atrelados ao S&P 500 e ao Dow Jones avançaram 0,2%, enquanto o Nasdaq 100 registrou um crescimento um pouco maior, de 0,3%.

Entre as empresas do S&P 500 que já publicaram seus balanços – o que representa 69% do índice –, quase 77% superaram as expectativas de lucro, segundo dados da FactSet.

O maior destaque do dia foi a Dutch Bros, cujas ações saltaram 25% após a empresa divulgar lucros e vendas em mesmas lojas acima do esperado. Por outro lado, o Reddit decepcionou o mercado ao reportar uma queda no número de usuários, o que derrubou seus papéis em 13% no after-market.

Esse movimento misto reflete a reação dos investidores ao Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) de janeiro, que registrou uma alta de 0,5%, superando a projeção de 0,3%. No acumulado de 12 meses, a inflação chegou a 3%.

A leitura acima do esperado pressionou os índices durante o dia: S&P 500 e Dow Jones fecharam em baixa, enquanto o Nasdaq Composite, com forte exposição a empresas de tecnologia, encerrou ligeiramente no azul, impulsionado por ganhos de 4% da Palantir e 2% da Tesla.

Scott Helfstein, chefe de estratégia de investimento da Global X, afirmou à CNBC que a inflação mais alta é um alerta, especialmente diante do plano do governo dos EUA de aumentar tarifas sobre importações, o que pode pressionar ainda mais os preços.

“Embora isso não diminua nosso otimismo tanto na economia quanto no mercado de ações, vale a pena monitorar de perto os próximos indicadores”, disse Helfstein.

Para o restante da semana, investidores aguardam novos dados de inflação. O Índice de Preços ao Produtor (PPI, na sigla em inglês) será divulgado nesta quinta-feira, 13, junto com os números dos pedidos de auxílio-desemprego.

Além disso, a temporada de balanços segue intensa, com os resultados de Airbnb, Coinbase, Palo Alto Networks e outras grandes empresas programados para esta quinta-feira.