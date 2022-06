Mercado estima que procura por papéis da Eletrobras superou oferta entre três e quatro vezes

Operadores de mercado estimam que a operação de venda de ações da Eletrobras superou entre três e quatro vezes a oferta. A capitalização da empresa deverá movimentar algo como R$ 35 bilhões, considerando a oferta primária de 627,6 milhões de ações e mais um lote adicional de 104,6 milhões de ações.

A reserva das ações com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) através de fundos mútuos também superou a oferta e deverá acontecer um rateio entre os interessados. A reserva terminou ao meio dia. A estimativa é que a compra de ações com recursos do FGTS movimente R$ 6 bilhões.

Ao menos 19 fundos de 11 bancos e instituições se habilitaram para oferecer investimentos com recursos do FGTS. Banco do Brasil, Bradesco, BTG, Caixa, Daycoval, Genial, Guide, Itaú, Santander, Safra e XP já se credenciaram junto à Caixa, gestora do FGTS, para fazer a reserva das contas dos trabalhadores.

Ainda segundo os operadores, que falaram na condição de anonimato, o Fundo Soberano de Cingapura (GIC) atuou como investidor âncora, conforme O GLOBO havia adiantado. O investidor âncora garante que a operação saia e sinaliza antes mesmo do prazo de reserva quanto pretende investir.

O Fundo de pensão canadense CPPIB também atuou como âncora, segundo o mercado. Já Itaú e o 3G Radar, que tem posições relevantes de Eletrobras em sues portfólios também fizeram grandes reservas.

Na lista dos investidores que também reservaram papéis da Eletrobras ficar com parte estão gestoras como SPX, Squadra e Truxt.

A capitalização da Eletrobras promete ser a maior operação do ano na Bolsa com a participação desses grandes fundos de investimento estrangeiro e gestoras nacionais.

A Eletrobras já tem investidores privados, mas seu controle está nas mãos da União. O que a empresa vai fazer é emitir nova leva de ações. Como a União não vai adquirir os papéis, sua participação será diluída, devendo recuar de 72% das ações com direito a voto para 45%.

A oferta está sendo coordenada por BTG, Bank of America, Goldman Sachs, Itaú BBA, Citigroup, Credit Suisse, JPMorgan e Safra.

