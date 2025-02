Mercado em alerta: futuros recuam antes de dados de inflação dos EUA e discurso de Powell

Os índices futuros de ações abriram em leve baixa nesta quarta-feira, 12, à espera da divulgação do índice de preços ao consumidor (Consumer Price Index – CPI) de janeiro. Os contratos futuros do S&P 500 recuaram 0,1%, enquanto os do Nasdaq 100 caíram 0,08%. Já o Dow Jones registrou uma perda mais modesta, com queda de 34 pontos.

Esse movimento já era antecipado desde a sessão anterior, quando investidores demonstraram cautela após Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed), afirmar ao Comitê Bancário do Senado dos EUA que não há pressa para novos cortes nos juros.

O mercado reagiu de forma estável na terça-feira: o S&P 500 fechou praticamente estável, o Nasdaq Composite recuou 0,4% e o Dow Jones avançou 0,3%.

Hoje, Powell retorna ao Congresso para um depoimento no Comitê de Serviços Financeiros, evento que pode influenciar ainda mais os movimentos das bolsas. A postura do Fed traz incertezas, especialmente diante das políticas tarifárias do presidente dos EUA, Donald Trump, que vêm elevando preocupações com a inflação no país.

A expectativa do mercado é que o CPI de janeiro registre um avanço de 0,3% na base mensal, resultando em uma alta de 2,9% no acumulado dos últimos 12 meses, segundo projeções do Dow Jones.

Ed Yardeni, presidente da Yardeni Research, ressaltou à CNBC que, apesar das preocupações, a economia segue resiliente e os investidores devem considerar esse fator antes de tomar decisões.

“Tendemos a focar nas políticas macroeconômicas... mas a realidade é que, nós, trabalhadores, estamos mantendo a economia funcionando, apesar de Washington. Minha conclusão é: quando se trata de investir, não deixe sua política atrapalhar”, afirmou Yardeni na terça-feira.