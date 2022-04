Mercado com aversão ao risco merece cautela, diz head de ações do BTG

O avanço do lockdown na China tem movimentado o mercado internacional e impactado diretamente o setor das commodities — uma das grandes forças da potência chinesa — é sobre isso que Jerson Zanlorenzi, responsável pela mesa de ações e derivativos do BTG Pactual Digital, comenta no programa Abertura de Mercado desta segunda-feira, 25 de abril.

“Há um sentimento negativo, estendendo o que vimos na última semana, com grande aversão ao risco em mercados internacionais. O mercado tem reagido ao lockdown na China e isso naturalmente impacta todos os ativos de risco no Brasil e mundo”, disse Jerson.

Como forma de se proteger do período de incerteza, muitos investidores têm direcionado a atenção para “ativos de proteção”, como dólares e renda fixa americana, e vendendo “ativos de risco”, entre eles, bitcoin e ações de commodities.

