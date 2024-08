Mercado amanhece tenso e ações no Japão têm pior dia desde 2016

A sexta-feira começou tensa no mercado financeiro. Ações de empresas japonesas tiveram seu pior dia em oito anos à medida que os temores sobre a resiliência da economia dos EUA aumentaram. Soma-se a isso notícias negativas no setor de semicondutores.

O Stoxx Europe 600 caiu 1,5% no início do pregão europeu, liderado pelo setor de fabricação de chips depois que a Intel revelou planos de cortar 15.000 empregos. A fabricante holandesa de equipamentos de semicondutores ASML caiu 6,4% após uma série de lucros decepcionantes de grandes empresas de tecnologia.

A abertura do mercado na Europa ocorreu depois que o índice Topix de Tóquio — que atingiu uma alta recorde no mês passado — caiu 6, em sua maior queda em um dia desde 2016, atingido por preocupações sobre o impacto de um iene em alta nos lucros corporativos japoneses, de acordo com o Financial Times.

Os declínios se estenderam à Coreia do Sul, onde o índice Kospi caiu quase 4%. O S&P/ASX 300 da Austrália fechou em queda de 2%, e as ações da fabricante líder de chips TSMC caíram quase 6% em Taipei.

A fraqueza nas ações globais veio depois que os dados da indústria dos EUA sugeriram na quinta-feira uma desaceleração no mercado de trabalho do país, consolidando as expectativas para uma queda nas taxas de juros do Federal Reserve neste ano. O banco central dos EUA manteve as taxas inalteradas no início desta semana, mas sinalizou que poderia reduzir os juros básicos da economia em setembro.

Outro termômetro que chamará a atenção dos investidores é o relatório mensal de empregos dos EUA, a ser divulgado nesta sexta-feira.

Mercado nervoso no Japão

Além do noticiário ruim pelo mundo, o Japão precisou conter o nervosismo interno, já que um popular fundo negociado em bolsa, o Nomura NF Nikkei 225 ETF, perdeu 11,46% de seu valor na sexta-feira, enquanto investidores individuais correram para conter as perdas, segundo o FT.

Uma queda de 20% nas ações da Intel após o fechamento dos mercados dos EUA assustou Tóquio, onde empresas de tecnologia e semicondutores estão entre os mais atraentes para investidores estrangeiros. As ações da Amazon caíram 9% nas negociações pré-mercado após sua perspectiva de lucro ficar aquém das estimativas de Wall Street.

Os grupos de tecnologia japoneses, liderados pela Tokyo Electron, SoftBank, Lasertec e Advantest caíram fortemente.

O aumento inesperado da taxa de juros do Banco do Japão na quarta-feira e a implicação de que ele havia entrado em um ciclo de aumento de taxas, mesmo que o Fed pareça pronto para cortar as taxas, impulsionou o iene muito mais alto do que muitos esperavam, segundo o FT

Nesta sexta-feira, o iene estava 149,06 por dólar, 7% por cento mais alto do que estava em meados de julho.