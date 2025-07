Menor demanda doméstica: julho 'difícil' derruba as ações da American Airlines

A American Airlines registrou uma queda significativa de suas ações no pregão desta quinta-feira, 24. Os papéis da companhia aérea caíram 6% após a companhia aérea declarar, em teleconferência para analistas, que a demanda por voos domésticos (dentro dos Estados Unidos) foi abaixo do esperado para o último trimestre e o mês de julho, uma tendência que já havia sido observada em sua concorrente, a Southwest Airlines.

"O mês de julho tem sido difícil, realmente afetado pela incerteza durante o período de reserva primária", disse o CEO da American Airlines, Robert Isom, durante a teleconferência de resultados da empresa nesta quinta-feira.

A companhia registrou queda de 6% na receita doméstica em relação ao mesmo período do terceiro trimestre de 2024. A empresa, no entanto, estima que o desempenho melhore nos próximos meses e não afete o resultado projetado para o segundo semestre do ano.

“Vamos encarar a realidade: a rede de voos domésticos está sob pressão devido à incerteza na economia e à relutância dos passageiros domésticos em entrar neste jogo”, disse Isom.

A American disse que espera um prejuízo por ação entre US$ 0,10 e US$ 0,60 durante o trimestre atual e lucros para 2025 em uma faixa entre um prejuízo de US$ 0,20 e um ganho de US$ 0,80 por ação.

Situação do setor

A American Airlines oferece mais destinos e voos domésticos em relação a suas duas maiores rivais: Delta e United. De modo geral, o setor tem se dedicado a atender à demanda de rotas internacionais, bem como a de assentos premium, que geram preços de passagens mais altos.