Membro do BCE sinaliza pausa em alta de juro, vendas do varejo nos EUA, PRIO e o que move o mercado

Investidores iniciam esta terça-feira, 18, repercutindo as falas de Klaas Knot, membro votante do Banco Central Europeu (BCE), sobre a possibilidade de encerrar o ciclo de alta de juros.

BCE pode não subir juro em setembro, sinaliza Knot

Em entrevista à Bloomberg, Knot afirmou que a elevação de juros na decisão de julho é uma "necessidade", mas que continuidade do movimento a partir das próximas reuniões é apenas uma "possibildiade". A fala indica que na outra reunião, em setembro, o BCE já poderia pausar as altas de juros.

"A partir de julho, acho que devemos observar cuidadosamente o que os dados nos dizem sobre a distribuição de riscos em torno da linha de base", disse à Bloomberg. as declarações de Knot ocorrem após Federal Reserve (Fed) ter pausado o ciclo de aperto de juros após dez altas seguidas e investidores terem reduzido as apostas de novas elevações até o fim do ano. Ainda que a próxima alta já esteja precificada, tem diminuído a expectativa de um segundo ajuste até o fim do ano.

As falas de Knot nesta terça tiveram efeito direto sobre o mercado europeu, derrubando o rendimento dos títulos soberanos da região. Os sinais de um aperto monetário menos duro também tiveram efeito sobre as bolsas, que chegaram a operar em alta na Europa. O tom positivo, no entanto, perdeu força, com os índices europeus passando a acompanhar a maior fraqueza dos índices futuros dos Estados Unidos.

Principais índices de ações às 8h

S&P 500 futuro: - 0,05%

Nasdaq futuro: -0,11

Dow Jones futuro: - 0,11%

Stoxx 600: - 0,55%

CAC 40: + 0,03%

DAX: - 0,05%

FTSE 100: + 0,08%

Shangai Composite: - 0,87%

Dados da economia americana

No mercado americano, investidores adotam maior cautela antes da divulgação das vendas do varejo e da produção industrial referentes ao mês de junho. Os dados do varejo e da indústria estão previstos para às 9h30 e 10h15, respectivamente. A projeção mediana é de que as vendas do varejo tenham crescido 1,6% e a produção industrial, 1,1%. A resiliência da economia americana diante do pico das taxas de juros tem dado confiança de que o controle da inflação não deverá passar por uma recessão.

"A probabilidade de uma recessão nos EUA caiu ainda mais, pois dados recentes e fundamentos em andamento apontam para uma desinflação rápida - e quase indolor - a partir daqui", disse o Goldman Sachs em relatório.

Ibovespa no último pregão

No Brasil, o Ibovespa fechou o último pregão em alta de 0,43%, puxado pelas ações dos grandes bancos. No início da sessão, o índice chegou a apresentar firme queda, com dados mais fracos da China pesando sobre o sentimento do mercado. A Vale fechou em queda de 1,11%.

PetroRio atinge produção diária de 100 mil barris

A PetroRio informou ter alcançado produção média de 100 mil barris de óleo equivalente por dia (boe/d). A marca foi atingida após a empresa ter dado início à produção do poço ODPS no Campo de Frade, com produção estabilizada de aproximadamente 8.000 boe/d.