McDonald’s vai fechar suas lojas CosMc’s, focada em bebidas especiais

O McDonald’s vai fechar suas lojas CosMc’s, encerrando suas unidades conceituais de bebidas nos Estados Unidos. São quatro lojas no Texas e uma em Illinois.

A rede de fast food abriu pela primeira vez uma CosMc’s em 2023 com o objetivo de desenvolver mais ofertas na categoria de bebidas, que vem crescendo rapidamente e explodiu nos últimos anos, com empresas como Dutch Bros. e Swig.

O McDonald’s disse que vai "tirar lições" da experiência do CosMc's para testar novas bebidas em seus restaurantes.

“O que começou como a crença de que o McDonald’s tinha o potencial para se destacar no segmento de bebidas — um mercado em rápido crescimento — rapidamente se concretizou como um conceito de pequeno formato, com várias unidades. Isso nos permitiu testar novos e ousados sabores, além de diferentes tecnologias e processos, sem impactar a experiência existente do McDonald’s para clientes e funcionários”, disse a empresa.

“Ao criar um verdadeiro Laboratório de Aprendizado (…), a equipe da CosMc’s conseguiu testar e aprender em ambientes reais, com interação direta com os clientes, o que proporcionou maior agilidade e rapidez. Ajustes rápidos e inclusões no cardápio, com base no feedback dos consumidores, levaram a escolhas mais focadas para nossos fãs à medida que o teste avançava.”

As unidades da CosMc's irão fechar a partir do final de junho. O app dedicado também será descontinuado.

