McDonald's faz troca-troca na diretoria para lidar com crise global

O McDonald’s está fazendo um trio de promoções em sua diretoria num momento em que a companhia enfrenta desafios em sua cadeia global de fornecedores.

Ian Borden foi escolhido como novo diretor-executivo de finanças, assumindo o cargo a partir de setembro. Atualmente, ele atua como presidente para operações internacionais, e vai substituir Kevin Ozan, que por sua vez sobe a vice-presidente sênior executivo de iniciativas estratégias.

Ozan vai para a vaga de Francesca DeBiase, que se aposenta em 31 de agosto, informou a empresa em um comunicado divulgado ao mercado nesta segunda-feira.

Em paralelo, Marion Gross, à frente da área da cadeia de fornecedores para a América do Norte, sobe um degrau e assume o equivalente a essa posição, mas em escala global, também a partir de setembro.

As mudanças ocorrem enquanto o McDonald’s navega — como definiu Chris Kempczinski, CEO da companhia — “um ambiente de operação cada vez mais incerto e complexo”. O consumidor ainda gasta comendo fora, mas luta contra os efeitos da inflação no preço dos combustíveis e nas prateleiras dos supermercados.

O McDonald’s também deixou a Rússia, recentemente. E lida com interrupções na cadeia de fornecedores, além do mercado de trabalho apertado.

Tanto Ozan quanto DeBiase estão nos cargos atuais desde março de 2015. Já Gross tem 29 anos de carreira no McDonald’s, informou a companhia. Borden ingressou, de início, na operação canadense, em 1994, tendo assumido diversos cargos na área internacional, incluindo o de diretor-executivo de finanças para Rússia e Leste Europeu.

Nas negociações pré-abertura de mercado nesta segunda-feira, as ações da rede de lanchonetes americana tiveram leve mudança. No acumulado do ano até sexta-feira passada, os papeis acumulam queda de 7,5%.

Leia também: