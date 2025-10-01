MBRF (MBRF3) conclui aquisição de 50% da fabricante de gelatina e colágeno Gelprime

A MBRF (MBRF3), resultado da fusão entre Marfrig e BRF, informou nesta quarta-feira (1) que a MBR Investimentos, subsidiária da BRF, concluiu a aquisição de 50% do capital da empresa de gelatina e colágeno Gelprime, pelo valor total de R$ 312,5 milhões.

A operação será realizada em duas fases, sendo que na primeira etapa foi transferir 32% do capital da Gelprime para a MBR Investimentos, enquanto na segunda, prevista para 1º de novembro de 2025, a MBR passará a deter 50% do capital da empresa.

Do valor total da operação, R$ 160,46 milhões já haviam sido adiantados, R$ 106,06 milhões foram pagos na data de hoje e o restante será quitado em 1º de novembro de 2025.

O valor final poderá ainda sofrer ajustes, para mais ou para menos, dependendo do capital de giro e da dívida líquida da Gelprime, e poderá ser acrescido de até US$ 13,6 milhões, conforme a performance da empresa nos próximos três anos.

A BRF anunciou em dezembro passado um acordo para adquirir 50% da companhia.

Sobre a Gelprime

Fundada em 2019 e com fábrica em Ibiporã-PR, a Gelprime produz, comercializa e distribui gelatina e colágeno a partir de matéria-prima de origem animal, contando com uma rede de fornecedores próprios e certificados, garantindo procedência, rastreabilidade e entrega aos clientes.

A empresa emprega atualmente 228 funcionários, opera com capacidade instalada de 9.000 toneladas por ano e registrou receita líquida de cerca de R$ 170 milhões no exercício de 2024.