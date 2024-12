Mastercard anuncia recompra de ações no valor de US$ 12 bilhões

A Mastercard divulgou um plano para recomprar até US$ 12 bilhões (R$ 73,32 bilhões) em ações, além de anunciar um aumento de 16% nos dividendos trimestrais. A iniciativa reflete a confiança da gigante global de pagamentos na sua posição de mercado e no crescimento sustentável em um cenário de desafios econômicos. As informações são da Reuters.

O anúncio, feito na segunda-feira, 17, destacou que a recompra de ações ocorre no momento em que a Mastercard se consolida como líder no setor de pagamentos digitais e eletrônicos. A nova autorização substitui o programa anterior, que havia sido aprovado em 2021, e enfatiza o compromisso da empresa com seus acionistas.

O aumento nos dividendos trimestrais, de US$ 0,57 (R$ 3,48) por ação para US$ 0,66 (R$ 4,03), começará a ser pago em fevereiro de 2025. Esta é mais uma medida para fortalecer a relação com os investidores, garantindo retornos sólidos e consistentes.

Estratégia de longo prazo

Michael Miebach, CEO da Mastercard, destacou a importância do programa de recompra como uma ferramenta estratégica para agregar valor aos acionistas. Ele também ressaltou que a empresa mantém uma abordagem cautelosa, com foco em inovação tecnológica e na expansão dos serviços de pagamento digital.

"Nosso compromisso com os acionistas é contínuo, e este programa reflete nossa confiança na força e no futuro da Mastercard", afirmou Miebach.

As ações da Mastercard têm mostrado resiliência mesmo em um mercado de alta volatilidade. No acumulado de 2024, os papéis subiram mais de 30%, apoiados pelo aumento no uso de pagamentos digitais e pelo crescimento em regiões emergentes.

Expansão em pagamentos digitais

A Mastercard continua a investir em novas tecnologias e parcerias estratégicas, como soluções de inteligência artificial para detecção de fraudes e serviços voltados à inclusão financeira em mercados emergentes. A empresa também está explorando possibilidades no setor de criptomoedas e pagamentos baseados em blockchain, uma área que cresce rapidamente.

Com a crescente popularidade de carteiras digitais e transações eletrônicas, a Mastercard busca expandir sua presença global, oferecendo serviços diferenciados que atendem às necessidades de um público diversificado.

Os resultados financeiros recentes reforçam a estratégia da empresa. No último trimestre, a Mastercard reportou uma receita líquida de US$ 6,6 bilhões (R$ 40,33 bilhões), um aumento de 15% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido ajustado foi de US$ 2,8 bilhões (R$ 17,11 bilhões), superando as expectativas dos analistas.